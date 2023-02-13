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Генсек НАТО заявил о подготовке альянса к конфликту на Украине с 2014 года - РИА Новости, 13.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230213/ukraina-1851776596.html
Генсек НАТО заявил о подготовке альянса к конфликту на Украине с 2014 года
Генсек НАТО заявил о подготовке альянса к конфликту на Украине с 2014 года - РИА Новости, 13.02.2023
Генсек НАТО заявил о подготовке альянса к конфликту на Украине с 2014 года
Происходящее на Украине стало продолжением конфликта, начавшегося в 2014 году, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в... РИА Новости, 13.02.2023
2023-02-13T18:27
2023-02-13T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
украина
йенс столтенберг
нато
ситуация в днр и лнр
владимир путин
алексей резников
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Происходящее на Украине стало продолжением конфликта, начавшегося в 2014 году, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны. По его словам, начало российской специальной военной операции не стало неожиданностью для НАТО.Во вторник в Брюсселе состоится заседание группы стран Запада по вопросу оказания военной помощи Киеву. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, одной из главных тем станут поставки самолетов и защита неба. Кроме того, на встрече планируется обсудить тренинговые программы для солдат ВСУ, а также "стабильность поддержки — логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, так как России не оставили никаких шансов поступить иначе. По словам главы государства, риски в сфере безопасности стали настолько серьезными, что реагировать другими средствами было невозможно. Путин подчеркнул, что Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. При этом альянс, несмотря на протесты России, неуклонно расширяется и приближается к ее границам, сказал президент.
https://ria.ru/20230213/oruzhie-1851556547.html
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в мире, украина, йенс столтенберг, нато, ситуация в днр и лнр, владимир путин, алексей резников, вооруженные силы украины, брюссель, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Йенс Столтенберг, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Владимир Путин, Алексей Резников, Вооруженные силы Украины, Брюссель, Россия
18:27 13.02.2023 (обновлено: 19:04 13.02.2023)
 
Генсек НАТО заявил о подготовке альянса к конфликту на Украине с 2014 года

Генсек НАТО Столтенберг признал, что альянс готовился к конфликту на Украине с 2014 года

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкВоеннослужащий мотострелковых подразделений ВС России в зоне СВО
Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий мотострелковых подразделений ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 13 фев — РИА Новости. Происходящее на Украине стало продолжением конфликта, начавшегося в 2014 году, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе.
Он отметил, что российская спецоперация "не изменила альянс", а только продемонстрировала важность проведенного им крупнейшего укрепления коллективной обороны.

"Он (конфликт. — Прим. ред.) начался в 2014-м и повлек крупнейшее адаптирование альянса, введение повышенной готовности наших сил, усиление на восточном фланге, увеличение числа учений, а также впервые за многие годы страны увеличили расходы на оборону", — подчеркнул Столтенберг.

По его словам, начало российской специальной военной операции не стало неожиданностью для НАТО.
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Во вторник в Брюсселе состоится заседание группы стран Запада по вопросу оказания военной помощи Киеву. По словам главы Минобороны Украины Алексея Резникова, одной из главных тем станут поставки самолетов и защита неба. Кроме того, на встрече планируется обсудить тренинговые программы для солдат ВСУ, а также "стабильность поддержки — логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация "Военного шенгена".
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Он отметил, что спецоперация — вынужденная мера, так как России не оставили никаких шансов поступить иначе. По словам главы государства, риски в сфере безопасности стали настолько серьезными, что реагировать другими средствами было невозможно. Путин подчеркнул, что Москва 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. При этом альянс, несмотря на протесты России, неуклонно расширяется и приближается к ее границам, сказал президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЙенс СтолтенбергНАТОСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинАлексей РезниковВооруженные силы УкраиныБрюссельРоссия
 
 
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