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МИД анонсировал возобновление работы посольства в Ливии - РИА Новости, 03.06.2022
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МИД анонсировал возобновление работы посольства в Ливии
МИД анонсировал возобновление работы посольства в Ливии - РИА Новости, 03.06.2022
МИД анонсировал возобновление работы посольства в Ливии
Посольство России в Ливии скоро приступит к работе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов. РИА Новости, 03.06.2022
2022-06-03T16:48
2022-06-03T17:26
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Посольство России в Ливии скоро приступит к работе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов."Я думаю, уже скоро. Вот ездила сейчас делегация, смотрела там на месте условия, которые можно использовать. Так что я надеюсь, что скоро, скоро", - сказал Богданов журналистам.Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Председатель правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба, посещавший в прошлом году Москву, выражал надежду на возобновление работы посольства РФ в стране.После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля 2021 года в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая должна была руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря минувшего года.В минувшем декабре Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Комиссия отметила, что технически готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам. Глава Верховной избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих ранее заявил, что подготовка к новой дате президентских выборов "может занять от шести до восьми месяцев".
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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире, россия, ливия
16:48 03.06.2022 (обновлено: 17:26 03.06.2022)
 
МИД анонсировал возобновление работы посольства в Ливии

Замглавы МИД Богданов заявил, что посольство в Ливии скоро приступит к работе

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 03.06.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 июн - РИА Новости. Посольство России в Ливии скоро приступит к работе, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.
"Я думаю, уже скоро. Вот ездила сейчас делегация, смотрела там на месте условия, которые можно использовать. Так что я надеюсь, что скоро, скоро", - сказал Богданов журналистам.
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Посольство России в Ливии было эвакуировано в 2014 году в соседний Тунис по соображениям безопасности. Председатель правительства национального единства Ливии Абдельхамид Дбейба, посещавший в прошлом году Москву, выражал надежду на возобновление работы посольства РФ в стране.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
Форум ливийского политического диалога под эгидой ООН в начале февраля 2021 года в Женеве избрал переходную исполнительную власть Ливии, которая должна была руководить страной до всеобщих выборов, назначенных на 24 декабря минувшего года.
В минувшем декабре Верховная избирательная комиссия Ливии предложила парламенту перенести президентские выборы, которые должны были состояться 24 декабря 2021 года. Комиссия отметила, что технически готова провести выборы, однако ввиду форс-мажора не смогла вовремя объявить итоговый список кандидатов, допущенных к выборам. Глава Верховной избирательной комиссии Ливии Имад ас-Саих ранее заявил, что подготовка к новой дате президентских выборов "может занять от шести до восьми месяцев".
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Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В миреРоссияЛивия
 
 
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