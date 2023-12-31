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Небензя осудил отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду - РИА Новости, 31.12.2023
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00:54 31.12.2023
https://ria.ru/20231231/nebenzya-1919196166.html
Небензя осудил отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду
Небензя осудил отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду - РИА Новости, 31.12.2023
Небензя осудил отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал малодушным отказ чешского постпреда участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. РИА Новости, 31.12.2023
2023-12-31T00:54
2023-12-31T00:54
белгород
чехия
россия
василий небензя
вячеслав гладков
оон
совет безопасности оон
вооруженные силы украины
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ООН, 31 дек - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал малодушным отказ чешского постпреда участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода. "Где представитель Чехии, от произведенных в которой ракет погибли мирные жители Белгорода? Мы попытались пригласить сегодня выступить перед нами чешского постпреда, но он малодушно от участия уклонился", - сказал Небензя. "Разумеется, одно дело – стоять в очереди на участие в заседаниях, созываемой киевским режимом и его спонсорами для продвижения антироссийской пропаганды, совсем другое – отвечать за поступки своего правительства. Хотим, чтобы граждане Чехии, как, впрочем, и других западных государств, подавляющее большинство из которых не настроено враждебно по отношению к России, понимали, на что идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства", - подчеркнул он. Небензя также поинтересовался, где представитель Польши, "который вчера рассказывал нам про залетевшую на её территорию ракету, которую искали и так и не смогли найти 500 солдат войск территориальной обороны Люблинского воеводства". Небензя также спросил, где представитель Евросоюза. Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая детей, более 100 человек пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
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белгород, чехия, россия, василий небензя, вячеслав гладков, оон, совет безопасности оон, вооруженные силы украины, в мире, массированный обстрел центра белгорода
Белгород, Чехия, Россия, Василий Небензя, Вячеслав Гладков, ООН, Совет Безопасности ООН, Вооруженные силы Украины, В мире, Массированный обстрел центра Белгорода
Небензя осудил отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду

Небензя назвал отказ Чехии участвовать в заседании ООН по Белгороду малодушным

© AP Photo / Yuki IwamuraГолосование СБ ООН
Голосование СБ ООН - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© AP Photo / Yuki Iwamura
Голосование СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 31 дек - РИА Новости. Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал малодушным отказ чешского постпреда участвовать в заседании СБ ООН в связи с обстрелом Белгорода.
«
"Где представитель Чехии, от произведенных в которой ракет погибли мирные жители Белгорода? Мы попытались пригласить сегодня выступить перед нами чешского постпреда, но он малодушно от участия уклонился", - сказал Небензя.
"Разумеется, одно дело – стоять в очереди на участие в заседаниях, созываемой киевским режимом и его спонсорами для продвижения антироссийской пропаганды, совсем другое – отвечать за поступки своего правительства. Хотим, чтобы граждане Чехии, как, впрочем, и других западных государств, подавляющее большинство из которых не настроено враждебно по отношению к России, понимали, на что идут их деньги и к каким преступлениям причастны их правительства", - подчеркнул он.
Небензя также поинтересовался, где представитель Польши, "который вчера рассказывал нам про залетевшую на её территорию ракету, которую искали и так и не смогли найти 500 солдат войск территориальной обороны Люблинского воеводства". Небензя также спросил, где представитель Евросоюза.
Днем в субботу белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. По последним официальным данным, погиб 21 человек, включая детей, более 100 человек пострадали. В Минобороны РФ сообщали, что средствами ПВО были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. Как отметили в военном ведомстве, в случае прямого попадания кассетных боеприпасов РСЗО "Ольха" по Белгороду, а не их обломков, потерь среди мирного населения было бы несоизмеримо больше. В Минобороны также указывали, что ВСУ нанесли удар по Белгороду в попытке отвлечь внимание от поражений на фронте и спровоцировать российские войска на подобные действия, удар по Белгороду не останется безнаказанным.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
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БелгородЧехияРоссияВасилий НебензяВячеслав ГладковООНСовет Безопасности ООНВооруженные силы УкраиныВ миреМассированный обстрел центра Белгорода
 
 
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