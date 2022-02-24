https://ria.ru/20220224/operatsiya-1774620380.html

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе - РИА Новости, 24.02.2022

Путин объявил о специальной военной операции в Донбассе

Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. РИА Новости, 24.02.2022

2022-02-24T05:50

2022-02-24T05:50

2022-02-24T09:31

в мире

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МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Владимир Путин в обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.Глава государства отметил, что в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. "Ее цель (спецоперации России. — Прим. ред.) — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима, и для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России", — заявил Путин.По словам президента, столкновения России с националистическими силами на Украине, которые рано или поздно пойдут с войной в Крым, неизбежны. "Это только вопрос времени. Они готовятся, они ждут удобного часа. Теперь претендуют еще и на обладание ядерным оружием. Мы не позволим им этого сделать", — сказал он.Россия не может чувствовать себя в безопасности, развиваться, существовать с постоянной угрозой, исходящей от Украины, указал глава государства, отметив, что освоение Украины Североатлантическим альянсом неприемлемо.В основе политики России — свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, отметил Путин. "Свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом, правом выбора, могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины. Все, кто этого захочет", — добавил он.Президент напомнил, что ни при создании СССР, ни после Второй мировой войны людей, проживавших на тех или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал о том, как они сами хотят обустроить свою жизнь.Президент выразил уверенность, что российские солдаты и офицеры мужественно исполнят свой долг, а исполнительная власть будет работать слаженно и эффективно.Ответственность за кровопролитие, заявил глава государства, будет на совести правящего на Украине режима.Путин обратился в том числе и к украинским военным, отметив, что они давали присягу на верность народу, а не антинародной хунте, которая грабит Украину. "Уважаемые товарищи! Ваши отцы, деды и прадеды не для того сражались с нацистами, защищая нашу общую родину, чтобы сегодняшние неонацисты захватили власть на Украине", — сказал он.Президент призвал украинских военных не исполнять преступных приказов, немедленно сложить оружие и идти домой. При этом он подчеркнул, что все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться домой к своим семьям.Путин отметил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран СНГ. "Мы с уважением относимся и будем так же относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому — помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности", — добавил он.Говоря о НАТО, глава государства напомнил, что альянс приближается вплотную к границам России. Москва, по его словам, на протяжении 30 лет пыталась договориться о нерасширении блока на восток и сталкивалась с обманом, попытками давления и шантажа."Почему все это происходит (расширение НАТО. — Прим. ред.)? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости, вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям?" — задался вопросом Путин.По его словам, все понятно и очевидно — это стало свидетельством ослабления СССР. "Советский Союз в конце 80-х годов прошлого века ослаб, а затем и вовсе развалился. Весь ход происходивших тогда событий — хороший урок для нас и сегодня. Он убедительно показал, что паралич власти, воли — это первый шаг к полной деградации воли и забвению", — заявил он.По его словам, стоило только потерять уверенность в себе — "и все". "Баланс сил в мире оказался нарушенным. Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения не действуют", — добавил он.Россия готова к любому развитию событий, все решения приняты, заявил Путин. "Надеюсь, что я буду услышан", — сказал президент.Настоящая сила заключается в справедливости и правде, которые на стороне России, заявил президент. "Уважаемые граждане России, благополучие, само существование целых государств и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут начало в мощной корневой системе, своей культуре ценностей, опыте предков", — пояснил он."И, конечно, прямо зависит от способностей быстро адаптироваться к постоянно меняющейся жизни, от сплоченности общества, его готовности консолидироваться, собирать воедино все силы, чтобы идти вперед. Силы нужны всегда. Всегда, но сила может быть разного качества. В основе политики империи лжи, о которой говорил в начале своего выступления, прежде всего лежит грубая, прямолинейная сила. В таких случаях у нас говорят: сила есть — ума не надо. А мы с вами знаем, что настоящая сила — в справедливости и правде, которая на нашей стороне", — добавил глава государства.Путин заявил, что рассчитывает на консолидированную поддержку парламента и россиян в связи с началом операции в Донбассе. "В конечном счете, как это всегда и было в истории, судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей родины надежно гарантирована. Верю в вашу поддержку, в ту непобедимую силу, которую дает нам наша любовь к Отечеству", — сказал он в своем обращении.Обострение ситуации в ДонбассеВ последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ополченцев, применяя запрещенную технику. ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Объявлена всеобщая мобилизация.Девятнадцатого февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость. Двадцать первого февраля Путин подписал соответствующие указы и поручил обеспечить поддержание мира в регионе.В ночь на четверг Донецк и Луганск попросили Москву защитить их от украинской агрессии.

https://ria.ru/20220224/obraschenie-1774658619.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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