https://ria.ru/20240105/liviya-1919780387.html

В ООН призвали провести выборы в Ливии в 2024 году

В ООН призвали провести выборы в Ливии в 2024 году - РИА Новости, 05.01.2024

В ООН призвали провести выборы в Ливии в 2024 году

Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили призвал политические силы страны провести парламентские и президентские выборы в 2024 году, заявив, что в... РИА Новости, 05.01.2024

2024-01-05T09:18

2024-01-05T09:18

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ООН, 5 янв – РИА Новости, Алан Булкаты. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Абдулай Батили призвал политические силы страны провести парламентские и президентские выборы в 2024 году, заявив, что в противном случае Ливия может столкнуться с риском возобновления боевых действий и даже распада. "Ливийские лидеры должны уважать волю ливийского народа и открыть урны для голосования в 2024 году. В противном случае они подвергнут свою страну риску возобновления вооруженного конфликта или, что еще хуже, распада Ливии", - сказал Батили в интервью РИА Новости. Он напомнил, что определение точной даты проведения выборов является обязанностью Высшей национальной избирательной комиссии. "Согласно 13-й поправке к Конституции, выборы должны быть проведены в течение 240 дней с даты обнародования законов о выборах. Как вы знаете, избирательная комиссия признала избирательные законы технически осуществимыми; однако проведение выборов в Ливии - это не только технический вопрос, но и вопрос политики и безопасности", - указал спецпредставитель. По его словам, чтобы выборы состоялись, согласно законодательству, должно быть сформировано новое единое правительство. "Вот почему я призвал к проведению подготовительной встречи, чтобы заложить основу для того, чтобы пять ключевых институциональных игроков собрались вместе и договорились по вопросу о едином правительстве в числе других спорных вопросов", - добавил он. Ранее Батили выступил с инициативой проведение объединительной встречи представителей пяти основных ливийских сторон для согласования спорных моментов и проведения долгожданных президентских выборов. На встречу, даты которой пока не согласованы, приглашены председатель Палаты представителей (парламент) Агила Салех, председатель Президентского совета Ливии Мухаммед аль-Менфи, председатель Высшего государственного совета Мухаммед Такала, командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар, а также глава Правительства национального единства Абдельхамид Дбейба."Я призываю их назначить своих доверенных представителей для встречи без дальнейшего промедления. Если я получу все кандидатуры в ближайшие дни, заседание подготовительного комитета может состояться в январе", - сказал Батили.По его словам, когда он предложил пяти институциональным игрокам назначить своих представителей для подготовительной встречи, он "четко указал, что эта встреча должна состояться в начале декабря"."К сожалению, среди этих ливийских лидеров преобладает недоверие, и вместо того, чтобы воспользоваться протянутой рукой МООНПЛ (Миссия ООН по поддержке в Ливии), они прибегли к тактике проволочек, в том числе выдвигая предусловия для того, чтобы встреча вообще состоялась, и прикрывались различными предлогами. Я повторяю здесь то, что уже сказал им: это возможность положить конец политическому тупику и поставить страну на путь выборов", - подчеркнул он.Ливийские СМИ ранее сообщали о разногласиях политических сторон в Ливии по поводу ряда пунктов проекта выборного законодательства. Самыми главными из них являются требования, выдвигаемые к кандидатам, желающим претендовать на пост президента. Спор в ливийском обществе вызывает наличие у возможных кандидатов двойного гражданства, служба в армии и имеющиеся судимости. Над проектом выборного законодательства ранее многие месяцы работал специально созданный объединенный комитет "6+6", состоящий из представителей парламента и Высшего государственного совета страны (ВГС)."Что касается вопроса двойного гражданства, многие страны отказываются разрешать лицам с двойным гражданством баллотироваться на выборах. Однако в Ливии особая ситуация, поскольку многие ее граждане получили второе гражданство, находясь в изгнании в эпоху прежнего режима, когда баллотироваться на пост президента еще не было возможности", - сказал Батили.Ранее СМИ сообщали, что, в частности, командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар обладает гражданством США помимо ливийского.Как отметил Батили, члены объединенного комитета "6+6" договорились разрешить лицам с двойным гражданством участвовать в президентских выборах при определенных условиях. В том числе такой кандидат должен был бы предоставить доказательство того, что он отказался от иностранного гражданства при прохождении во второй тур.Президентские выборы в Ливии будут проводиться в два тура."Однако это условие многими рассматривается как потенциальная угроза всему избирательному процессу, так как есть опасения, что в случае явной победы одного кандидата в первом туре второй тур может быть заблокирован проигравшими. В этих условиях весь избирательный процесс будет считаться недействительным в соответствии со статьей 30 13-й поправки к Конституции и последующими законами о выборах", - подчеркнул спецпредставитель."Отсюда чувствительность этого вопроса и необходимость того, чтобы ливийские лидеры выработали и согласовали общее понимание соответствующих положений правовой базы. Как я постоянно отмечал, в этом процессе ключевым фактором остается диалог", - заключил Батили.В октябре Палата представителей издала закон о проведении президентских и парламентских выборов в Ливии, спикер парламента распорядился направить их в Высшую национальную избирательную комиссию.С момента свержения режима Муамара Каддафи в Ливии фактически существуют два правительства. Одно из них - кабинет министров на востоке страны, который сформирован парламентом, а второе - правительство национального единства под руководством Абдельхамида Дбейбы со штаб-квартирой в Триполи. Намеченные на 2021 год выборы президента и парламента так и не состоялись из-за отсутствия необходимой конституционной основы.

https://ria.ru/20231217/liviya-1916277149.html

https://ria.ru/20231127/otnosheniya-1912214760.html

https://ria.ru/20231124/liviya-1911469156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ливия, халифа хафтар, сша, триполи, оон