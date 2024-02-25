https://ria.ru/20240225/zelenskiy-1929420745.html

Зеленский признал, что Украину могут не пригласить в НАТО на саммите в июле

Зеленский признал, что Украину могут не пригласить в НАТО на саммите в июле - РИА Новости, 25.02.2024

Зеленский признал, что Украину могут не пригласить в НАТО на саммите в июле

Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье признал, что Киев могут не пригласить в НАТО на саммите, который состоится в июле в Вашингтоне. РИА Новости, 25.02.2024

2024-02-25T19:40

2024-02-25T19:40

2024-02-25T19:40

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МОСКВА, 25 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский на пресс-конференции в воскресенье признал, что Киев могут не пригласить в НАТО на саммите, который состоится в июле в Вашингтоне. "Сегодня все партнеры поддерживают Украину в предоставлении нам приглашения в НАТО, сегодня от США и Германии зависит это решение. Какие риски - не могу сказать, я не вижу рисков в приглашении Украины в НАТО", - сказал Зеленский. По его мнению, если какие-то риски по приглашению в НАТО и будут озвучены, то это будет связано с "неадекватной" позицией РФ. "Если нас не пригласят, то нас не пригласят", - подытожил Зеленский. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года страны G7 опубликовали декларацию в поддержку Украины. Однако упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретные сроки реализации, как и предыдущие обещания по поводу украинского членства в альянсе. В Киеве надеются, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Как сообщало издание Financial Times, "гарантии безопасности" для Украины могут быть оформлены как двусторонние соглашения с Францией, Германией, США и рядом других стран о долгосрочном финансировании, военных поставках, обучении военных. В конце августа 2023 года, комментируя переговоры по "гарантиям безопасности" для Киева, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что суть данного процесса не ясна, в нем не упоминаются озабоченности России, а без ее участия решение подобных вопросов будет однобоким. В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке. На саммите в Литве в июле прошлого года страны блока утвердили многолетний пакет поддержки Украины, состоящий из трех пунктов: план помощи для достижения совместимости украинских ВС с натовскими стандартами, создание совета НАТО-Украина и подтверждение права Киева на присоединение к альянсу без предварительного выполнения плана действий по достижению членства. При этом никаких временных рамок вступления Украины в блок, на которых настаивал Киев, обозначено не было, как и условий, которые должны быть выполнены для получения официального приглашения.

https://ria.ru/20240222/ukraina-1928895800.html

https://ria.ru/20240221/ekonomika-1928590823.html

https://ria.ru/20240214/repatriatsii-1927191233.html

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в мире, украина, киев, россия, нато, владимир зеленский, дмитрий песков