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WSJ: Макрон не будет обращаться к США при ударе по ВС Франции на Украине - РИА Новости, 03.04.2024
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09:59 03.04.2024 (обновлено: 12:22 03.04.2024)
https://ria.ru/20240403/ukraina-1937506302.html
WSJ: Макрон не будет обращаться к США при ударе по ВС Франции на Украине
WSJ: Макрон не будет обращаться к США при ударе по ВС Франции на Украине - РИА Новости, 03.04.2024
WSJ: Макрон не будет обращаться к США при ударе по ВС Франции на Украине
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил союзникам, что если Париж отправит войска на Украину и Россия нанесет по ним удар, то вмешательства сил НАТО или США... РИА Новости, 03.04.2024
2024-04-03T09:59
2024-04-03T12:22
в мире
россия
украина
франция
эммануэль макрон
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МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил союзникам, что если Париж отправит войска на Украину и Россия нанесет по ним удар, то вмешательства сил НАТО или США не потребуется, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников. &quot;Администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена (после предложения Макрона об отправке военных на Украину. — Прим. ред.) была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину&quot;, — приводит издание слова американского чиновника.Он добавил, что это могло бы привести к вовлечению в конфликт Франции и, возможно, других западных стран. Как пишет издание, перспектива присутствия западного персонала на Украине, как гражданского, так и военного, подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из них погибнет из-за российского удара. Но Макрон заверил Вашингтон, что при таком развитии событий их вмешательства не потребуется.В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
https://ria.ru/20240317/makron-1933584671.html
https://ria.ru/20240401/frantsiya-1937207314.html
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в мире, россия, украина, франция, эммануэль макрон, нато, евросоюз
В мире, Россия, Украина, Франция, Эммануэль Макрон, НАТО, Евросоюз

WSJ: Макрон не будет обращаться к США при ударе по ВС Франции на Украине

© YOAN VALATПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с французскими военными
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с французскими военными
© YOAN VALAT
Президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи с французскими военными. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил союзникам, что если Париж отправит войска на Украину и Россия нанесет по ним удар, то вмешательства сил НАТО или США не потребуется, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников.
«

"Администрация (президента США Джо. — Прим. ред.) Байдена (после предложения Макрона об отправке военных на Украину. — Прим. ред.) была обеспокоена тем, что Россия может атаковать любые французские войска, которые могут быть отправлены на Украину", — приводит издание слова американского чиновника.

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Он добавил, что это могло бы привести к вовлечению в конфликт Франции и, возможно, других западных стран.
Как пишет издание, перспектива присутствия западного персонала на Украине, как гражданского, так и военного, подняла острый вопрос о том, как союзники должны реагировать, если кто-то из них погибнет из-за российского удара.
Но Макрон заверил Вашингтон, что при таком развитии событий их вмешательства не потребуется.
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В конце февраля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж сделает все, чтобы Москва "не выиграла эту войну". По его словам, главы западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсуса достичь пока не удалось.
Позднее политик, подвергшийся резкой критике за эти высказывания как внутри страны, так и со стороны своих союзников по НАТО, отметил, что все его слова были тщательно обдуманы. Он также указал на отсутствие у Парижа "лимитов и красных линий" в вопросе помощи Киеву.
Комментируя слова Макрона об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО.
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