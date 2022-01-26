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США передали России ответ на предложения по безопасности, сообщили СМИ
США передали России ответ на предложения по безопасности, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.01.2022
США передали России ответ на предложения по безопасности, сообщили СМИ
США передали России ответ на предложения в сфере безопасности, передает агентство Блумберг. РИА Новости, 26.01.2022
2022-01-26T19:45
2022-01-26T20:03
сша
россия
в мире
нато
совет россия-нато
восточная европа
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МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США передали России ответ на предложения в сфере безопасности, передает агентство Блумберг."Письменный ответ США России уже был доставлен", - сообщила в Twitter корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.
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сша
россия
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сша, россия, в мире, нато, совет россия-нато, восточная европа
19:45 26.01.2022 (обновлено: 20:03 26.01.2022)
 
США передали России ответ на предложения по безопасности, сообщили СМИ

Bloomberg: США передали России ответ на предложения по безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГосударственные флаги России и США
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Государственные флаги России и США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 янв - РИА Новости. США передали России ответ на предложения в сфере безопасности, передает агентство Блумберг.
"Письменный ответ США России уже был доставлен", - сообщила в Twitter корреспондент агентства Дженнифер Джейкобс.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.01.2022
14:55
Лавров: Россия не опубликует ответ США по гарантиям, если они попросят
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.
Первая встреча между РФ и США, посвященная диалогу по российским инициативам, прошла 10 января на уровне заместителей руководителей внешнеполитических ведомств. Затем последовали заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. В продолжение дискуссий 21 января в Женеве прошли переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Лавров после переговоров с госсекретарем США заявил, что Вашингтон обещал в течение этой недели отправить РФ ответ на предложения по гарантиям безопасности. Лавров отметил, что было бы правильным предать гласности ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, будет просить об этом Блинкена.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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