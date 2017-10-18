Кризис государственности на Ближнем Востоке преувеличен, уверен эксперт

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Проблема кризиса функционирования государственных институтов в странах Ближнего Востока в целом ряде случаев серьезно преувеличена, заявил в среду руководитель Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Василий Кузнецов.

По словам эксперта, когда мы говорим о современном Ближнем Востоке, то проблематика кризиса государственности в течение последнего года стала одной из основных как в политологическом, так и, отчасти, в политическом дискурсе. В то же время, указал Кузнецов, говорить с определенностью о том, что именно означает "кризис государственности" применительно к этому региону, очень трудно.

"Я бы сказал, что в целом ряде случаев проблема сильно преувеличена. Понятно, что Ближний Восток почти всегда выглядит как регион, где все ужасно. Однако, на самом деле, мы имеем несколько гражданских войн. В Ливии, например, где идет гражданская война, за все время погибло максимум 65 тысяч человек", — сказал Кузнецов на презентации "Контуры глобальных трансформаций. Ближний Восток: на пути к новой политической реальности".

Кузнецов заявил, что из 65 тысяч жертв внутригражданского конфликта в Ливии порядка 40 тысяч погибли во время операции НАТО.

"За последующий период с 2011 по 2017 год погибли 20 тысяч человек. Сказать, что здесь совсем не действуют государственные институты, нельзя – они действуют ровно в той степени, в какой они действовали и при (Муаммаре) Каддафи", — указал востоковед.

Он подчеркнул, что не видит оснований говорить о катастрофической ситуации с государственными институтами на Ближнем Востоке. В качестве другого примера Кузнецов упомянул Сирию, где жертвы гражданской войны исчисляются сотнями тысяч человек.

"Однако государственные институты при этом выдержали, они работают. Там есть, на базе чего все это восстанавливать", — констатировал аналитик. Вместе с тем, он заметил, что, если не говорить о поддержке правящих режимов, никто не знает, что в действительности означает "поддерживать государственность на Ближнем Востоке".

"Поддержка НКО является поддержкой государственности или нет? Поддержка со стороны некоторых стран исламских политических движений – это поддержка государственности или ее развал? Мне кажется, это очень сложные вопросы, и я надеюсь, что…был сделан какой-то шаг, который приблизит нас к пониманию этих вопросов", — резюмировал эксперт.