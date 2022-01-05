https://ria.ru/20220105/nato-1766597637.html

Украину и Грузию собрались принять в НАТО с неожиданным условием

Экс-генсек НАТО предложил способ вступления Украины и Грузии в альянс - РИА Новости, 05.01.2022

Украину и Грузию собрались принять в НАТО с неожиданным условием

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в статье для Politico, что альянс должен предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации,... РИА Новости, 05.01.2022

2022-01-05T02:16

2022-01-05T02:16

2022-01-05T02:16

в мире

украина

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северная америка

европа

андерс фог расмуссен

нато

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МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в статье для Politico, что альянс должен предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные споры этих стран.По его мнению, ради этого можно ограничить действие пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.Статья 5 устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону — ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20220102/nadezhda-1766401662.html

украина

грузия

сша

северная америка

европа

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