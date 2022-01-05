Украину и Грузию собрались принять в НАТО с неожиданным условием

Экс-генсек НАТО предложил способ вступления Украины и Грузии в альянс
Экс-глава НАТО Расмуссен: нужно включить Украину и Грузию в альянс с ограничением 5 статьи
© Flickr / The National Guard /Sgt. Anthony JonesАмериканский военнослужащий во время учений НАТО на Украине
Американский военнослужащий во время учений НАТО на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил в статье для Politico, что альянс должен предоставить Украине и Грузии план действий по членству в организации, несмотря на нерешенные территориальные споры этих стран.
По его мнению, ради этого можно ограничить действие пятой статьи устава НАТО о коллективной обороне.
"Мы обещали Грузии и Украине места за столом НАТО в 2008 году, и пришло время разработать план действий для реализации нашего обещания. При необходимости мы можем сделать это с оговоркой, что статья 5 устава НАТО распространяется только на территорию, находящуюся под контролем Киева и Тбилиси", — заявил Расмуссен
Статья 5 устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону — ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В июне 2016 года Киев принял дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики Украины. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.