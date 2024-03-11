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На Украине присутствуют советники НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2024
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12:17 11.03.2024 (обновлено: 12:37 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/ukraina-1932267472.html
На Украине присутствуют советники НАТО, заявил Песков
На Украине присутствуют советники НАТО, заявил Песков - РИА Новости, 11.03.2024
На Украине присутствуют советники НАТО, заявил Песков
Информация о нахождении на Украине тех, кто имеет прямое отношение к НАТО, была у российских спецслужб давно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 11.03.2024
2024-03-11T12:17
2024-03-11T12:37
в мире
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дмитрий песков
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Информация о нахождении на Украине тех, кто имеет прямое отношение к НАТО, была у российских спецслужб давно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Мы самым внимательным образом за этим наблюдаем, вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация о том, что так или иначе люди, которые называют себя и советниками, и которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины", - сказал Песков журналистам.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной.Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
https://ria.ru/20240310/otpravka-1932189357.html
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в мире, украина, дмитрий песков, нато, россия, эммануэль макрон, евросоюз, олаф шольц, франция
В мире, Украина, Дмитрий Песков, НАТО, Россия, Эммануэль Макрон, Евросоюз, Олаф Шольц, Франция
На Украине присутствуют советники НАТО, заявил Песков

Песков: у спецслужб были данные о нахождении на Украине советников НАТО

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мар - РИА Новости. Информация о нахождении на Украине тех, кто имеет прямое отношение к НАТО, была у российских спецслужб давно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы самым внимательным образом за этим наблюдаем, вы знаете, что у наших соответствующих служб уже давно была информация о том, что так или иначе люди, которые называют себя и советниками, и которые имеют прямое отношение к НАТО, действительно находятся на территории Украины", - сказал Песков журналистам.
Военнослужащий войск НАТО - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Военкор: отправка войск НАТО на Украину приведет к Третьей мировой войне
Вчера, 20:53
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине.
Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая ФРГ, а также политических сил во Франции.
Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Макрон решил провести переговоры с оппозицией перед голосованием в парламенте во вторник, касающимся недавно заключенного соглашения о безопасности с Украиной.
Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.
В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет".
Солдаты НАТО готовятся к посадке в военно-транспортный самолет - РИА Новости, 1920, 10.03.2024
Глава МИД Польши заявил, что военные из стран НАТО уже находятся на Украине
Вчера, 15:22
 
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