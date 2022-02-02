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Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО
Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО - РИА Новости, 02.02.2022
Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais ответов США и НАТО на предложения России по РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T22:44
2022-02-02T23:21
в мире
государственный департамент сша
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нато
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности."Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными", — сказал Прайс.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид".В предоставленных материалах говорилось, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой следующие вопросы:Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.Один из авторов материала Ибай Арбиде Аса позже заявил РИА Новости, что находится на Украине.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований" — недопущение расширения на восток, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.В опубликованных El Pais материалах также говорится, что НАТО продолжает твердо придерживаться политики открытых дверей, но, как ранее сказал Путин, в документах альянса она нигде не закреплена.
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в мире, государственный департамент сша, сша, россия, нато
22:44 02.02.2022 (обновлено: 23:21 02.02.2022)
 
Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО

Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО по гарантиям безопасности

© AP Photo / Mandel NganПредставитель Госдепартамента США Нед Прайс
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс - РИА Новости, 1920, 02.02.2022
© AP Photo / Mandel Ngan
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.
"Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными", — сказал Прайс.
В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид".
В предоставленных материалах говорилось, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой следующие вопросы:
  • механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше;
  • взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине;
  • альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности;
  • дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе.
Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.
Один из авторов материала Ибай Арбиде Аса позже заявил РИА Новости, что находится на Украине.
Ответ США на предложения России по гарантиям безопасностиОтвет США на предложения России по гарантиям безопасности
Инфографика

Украинский вопрос и переговоры с Западом

В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований" — недопущение расширения на восток, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.
В опубликованных El Pais материалах также говорится, что НАТО продолжает твердо придерживаться политики открытых дверей, но, как ранее сказал Путин, в документах альянса она нигде не закреплена.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреГосударственный департамент СШАСШАРоссияНАТО
 
 
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