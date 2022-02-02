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Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО
Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО - РИА Новости, 02.02.2022
Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais ответов США и НАТО на предложения России по РИА Новости, 02.02.2022
2022-02-02T22:44
2022-02-02T22:44
2022-02-02T23:21
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ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости. Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил подлинность опубликованных в испанской газете El Pais ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности."Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными", — сказал Прайс.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид".В предоставленных материалах говорилось, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой следующие вопросы:Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.Один из авторов материала Ибай Арбиде Аса позже заявил РИА Новости, что находится на Украине.Украинский вопрос и переговоры с ЗападомВ последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований" — недопущение расширения на восток, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики, Польша и Румыния, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.В опубликованных El Pais материалах также говорится, что НАТО продолжает твердо придерживаться политики открытых дверей, но, как ранее сказал Путин, в документах альянса она нигде не закреплена.
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в мире, государственный департамент сша, сша, россия, нато
22:44 02.02.2022 (обновлено: 23:21 02.02.2022)
Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО
Госдеп подтвердил подлинность публикации в Pais с ответом США и НАТО по гарантиям безопасности
ВАШИНГТОН, 2 фев — РИА Новости.
Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс подтвердил
подлинность опубликованных в испанской газете El Pais ответов США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности.
"Я не увидел в этих документах ничего, что давало бы основания предполагать, что они не являются подлинными", — сказал Прайс.
В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид".
В предоставленных материалах говорилось, что Вашингтон готов обсуждать с Москвой следующие вопросы:
—механизм для неразмещения крылатых ракет "Томагавк" в Румынии и Польше;
—взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине;
—альтернативное СНВ-3 соглашение, затрагивающие и новые виды ядерного оружия, а также контроль за ракетами средней и меньшей дальности;
—дополнительные меры для предотвращения инцидентов на море и в воздухе.
Запад также подчеркнул, что воздерживается от размещения ядерного оружия в Восточной Европе.
Один из авторов материала Ибай Арбиде Аса позже заявил РИА Новости, что находится на Украине.
Украинский вопрос и переговоры с Западом
В последние месяцы отношения России и Запада стали еще более напряженными. Западные страны обвиняют Москву в подготовке "вторжения" на Украину, на этом фоне усиливают присутствие в Восточной Европе
и грозятся ужесточить санкции. Россия отвергает все претензии и напоминает, что Киев не соблюдает Минские соглашения: ВСУ
сосредоточили у линии соприкосновения половину личного состава армии и обстреливают ополченцев из запрещенного оружия.
В Москве не раз указывали, что цель вбросов "об агрессии" — нарастить иностранную группировку у границ России. Кроме того, в Кремле и МИД объясняли, что основная причина эскалации на Украине — действия Соединенных Штатов и НАТО, которые посылают туда военных инструкторов, оружие и технику, увеличивают число учений, тем самым подталкивая Киев к военным авантюрам.
В конце прошлого года Москва передала Брюсселю и Вашингтону проекты документов о гарантиях безопасности и в начале февраля получила ответ. Накануне Владимир Путин заявил, что Россия не увидела "адекватного учета трех наших ключевых требований" — недопущение расширения на восток, отказ от размещения ударных систем вооружения вблизи российских границ, а также возврат военной инфраструктуры НАТО в Европе к состоянию 1997 года. Президент напомнил, что сейчас в блок входят страны Прибалтики
, Польша
и Румыния
, хотя после распада СССР западные партнеры Москвы обещали не расширять присутствие в этой части континента.
В опубликованных El Pais материалах также говорится, что НАТО продолжает твердо придерживаться политики открытых дверей, но, как ранее сказал Путин, в документах альянса она нигде не закреплена.