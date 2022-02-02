https://ria.ru/20220202/krym-1770669522.html

В Госдуме назвали ультиматум Запада по выводу войск из Крыма абсурдом

В Госдуме назвали ультиматум Запада по выводу войск из Крыма абсурдом - РИА Новости, 02.02.2022

В Госдуме назвали ультиматум Запада по выводу войск из Крыма абсурдом

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал абсурдом содержащийся в опубликованных в среду в СМИ документах ультиматум США и НАТО по выводу... РИА Новости, 02.02.2022

2022-02-02T14:02

2022-02-02T14:02

2022-02-02T14:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет назвал абсурдом содержащийся в опубликованных в среду в СМИ документах ультиматум США и НАТО по выводу российских войск из ряда регионов, в том числе российского Крыма.В среду испанская газета El Pais заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В документах, в частности отмечалось, что США готовы обсудить с РФ взаимные обязательства по ограничению развертывания наступательных ракетных систем и сил на Украине. При этом указывалось, что Вашингтон готов начать диалог о контроле над вооружениями в ответ на вывод войск и миротворцев из Крыма, Приднестровья, Южной Осетии и Абхазии."К сожалению, США по-прежнему не готовы к конструктивному диалогу, продолжая придерживаться агрессивной линии во взаимоотношениях с Россией. Видимо, они пока не готовы садиться за круглый стол и разговаривать с Россией на взаимовыгодных условиях. Их ультиматумы по выводу войск абсурды. Россия это не Украина, она никому не позволит вмешиваться во внутреннюю политику и указывать, где находиться ее войскам. А позиция США - это только ширма, чтобы дальше прикрывать свои непомерные геополитические амбиции", - сказал Шеремет РИА Новости.По его словам, США продолжают дестабилизировать ситуацию в мире, упорно отказываясь идти навстречу России, предлагающей здравомыслящие гарантии безопасности."До тех пор, пока не будет конструктивного диалога, все ответы и декларации США – бесполезное сотрясание воздуха", - сказал депутат.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/nato-1770658334.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220202/peskov-1770667550.html

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владимир путин, россия, севастополь, киев, оон, политика