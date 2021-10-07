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Чем обернулась для Америки и Афганистана "Несокрушимая свобода"

Чем обернулась для Америки и Афганистана "Несокрушимая свобода" - РИА Новости, 07.10.2021

Чем обернулась для Америки и Афганистана "Несокрушимая свобода"

США, начавшие в 2001 году военную операцию в Афганистане, развязали самую долгую в своей истории войну, бесславно ее закончив - за почти четверть века... РИА Новости, 07.10.2021

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2021-10-07T11:13

2021-10-07T11:13

захват власти в афганистане талибами

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США, начавшие в 2001 году военную операцию в Афганистане, развязали самую долгую в своей истории войну, бесславно ее закончив - за почти четверть века американцы не смогли ни победить терроризм, ни помочь афганцам сформировать устойчивое и заслуживающее доверия правительство, ни расправиться с коррупцией и распространением наркотиков, а власть в стране в итоге взяли в руки те, с кем США приходили в Афганистан воевать.В годовщину американского вторжения РИА Новости разбирается, к чему привело двадцатилетнее военное присутствие Соединенных Штатов в Афганистане.Афганская операция в цифрахСША и их союзники по НАТО начали военную операцию "Несокрушимая свобода" в ответ на теракты 11 сентября. По началу коалиция ограничивалась нанесением авиаударов, к концу октября США ввели в Афганистан наземные контингенты. На пике военных действий в 2011 году в стране находились более 100 тысяч американских солдат и около 30 тысяч военных из стран НАТО. Коалиция ставила перед собой две основные цели - уничтожение или поимка главарей террористической группировки "Аль-Каида"* и свержение власти движения "Талибан"*. США обещали помочь афганцам сформировать демократическое правительство.Спустя почти два десятка лет, в 2020 году, США заключили мирное соглашение с талибами, согласно которому все иностранные войска должны были быть выведены из Афганистана, хотя из-за буксовавших мирных переговоров процесс застопорился. Новый президент Джо Байден, пересмотревший почти все внешнеполитические решения своего предшественника Дональда Трампа, по афганскому вопросу с ним согласился и в апреле 2021 года пообещал, что к 1 мая США начнут выводить войска из Афганистана, затем об уходе своих контингентов объявили и все остальные страны НАТО. В итоге западная коалиция ушла из страны к концу лета, последний американский солдат покинул афганскую территорию 31 августа.За двадцать лет конфликта в Афганистане погибли 2443 американских солдата, 20 666 были ранены, потери натовских войск составили по крайней мере 1144 солдат убитыми, следует из последнего американского доклада специального инспектора по восстановлению Афганистана (SIGAR), который был выпущен в августе. Согласно документу, потери афганцев в десятки раз выше - как минимум 66 тысяч военнослужащих погибли, точных сведений о раненых нет. Среди мирного населения жертвами стали 48 тысяч человек и, по признанию автора доклада, реальные цифры могут быть гораздо выше.На самую долгую войну в своей истории американское правительство потратило почти триллион долларов - порядка 145 миллиардов были выделены на восстановление страны, ее экономики, институтов гражданского общества, еще 837 миллиардов долларов Пентагон потратил на военные операции. При этом отследить, где в итоге оказались деньги американских налогоплательщиков, довольно сложно: несмотря на попытки США восстановить инфраструктуру в Афганистане, масштабные проекты так и не были реализованы, а пришедшее после свержения талибов правительство стало одним из самых коррумпированных. Поступали сообщения, что бежавший из Афганистана в ОАЭ президент Ашраф Гани украл из казны 169 миллионов долларов, сам он это отрицает.Одними из немногих реальных успехов двадцатилетней войны США в Афганистане стало уничтожение в мае 2011 году главаря "Аль-Каиды"* Усамы бен Ладена. Тогда же поступали сообщения, что лидер движения "Талибан"* в Афганистане мулла Мохаммед Омар убит в Пакистане. Талибы это отрицали и уверяли, что Омар умер от туберкулеза.По мнению секретаря Совета Безопасности РФ Николая Патрушева, реальные траты США на войну в Афганистане могут быть в два раза выше заявленных, потому что "среди американцев есть те, кто наживался на этой войне, для них она стала "золотой жилой". Он считает, что американские военные, через руки которых проходили миллиардные транши афганской армии, могли лично обогащаться. Только на обучение афганских сил Вашингтон потратил около 90 миллиардов долларов, напомнил Патрушев, подчеркнув, что "информация о хищениях умалчивается". По его словам, сверхприбыли от длительной войны в итоге получил и американский военно-промышленный комплекс, и его частные подрядчики."А США даже не потрудились вывезти из Афганистана огромное количество оружия и военного имущества, а просто бросили его", - добавил он.Военные преступленияВ Москве уверены, что масштабы военных преступлений США в Афганистане еще только предстоит осознать и сделать соответствующие выводы. Действия коалиции за годы войны не раз подвергались критике, в основном за неизбирательные удары по позициям талибов, в результате которых сотнями погибали мирные жители. Последний подобный случай произошел 29 августа, когда в результате удара беспилотника погибли десять мирных жителей, включая семерых детей. Пентагон признал ошибку и обещал провести расследование.Американские солдаты были замешаны и в преднамеренных убийствах гражданских лиц. По нескольким известным эпизодам причастные были осуждены. В марте 2012 года сержант Роберт Бейлс устроил "кандагарскую резню" в одноименной провинции, убив 16 мирных жителей и ранив шестерых. Среди убитых - девять детей, а 11 человек были членами одной семьи. Бейлса задержали и приговорили к пожизненному заключению, судив по американским законам, хотя власти Афганистана требовали устроить суд на своей территории. Бейлс признал вину и на суде заявил, что не может объяснить своего поведения.Печальную известность получила тюрьма на авиабазе Баграм, где, согласно данным правозащитников, военные США подвергали заключенных пыткам и казням, а также незаконно держали подозреваемых в связях с террористами. В 2005 году семеро солдат были приговорены к тюремным срокам. В 2012 году военнослужащие базы "отличились" тем, что сожгли несколько экземпляров Корана, чем вызвали бурю протестов среди афганцев. Бывшему тогда президентом Бараку Обаме пришлось извиняться перед афганским народом за действия своих солдат.В 2017 году Международный уголовный суд решил разобраться с разрозненными данными о преступлениях солдат коалиции в Афганистане. Бывший прокурор МУС Фату Бенсуда попросила судей выдать разрешение на расследование по делу о предполагаемых военных преступлениях, совершенных военными США, ЦРУ и службами безопасности Афганистана, и преступлениях против человечества, совершенных радикальным движением "Талибан"*. МУС поддержал этот запрос, дав разрешение. Это вызвало немедленную критику со стороны США. Майк Помпео, бывший тогда госсекретарем, называл суд "не заслуживающим доверия политическим институтом, маскирующимся под юридическое лицо". В итоге США в 2019 году ввели визовые ограничения против лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда в отношении преступлений американских военных.И хотя США начали операцию в Афганистане без санкции Совета Безопасности ООН - Вашингтон и Лондон лишь уведомили Совбез о начале военных действий, квалифицировав их "как реализацию права на индивидуальную и коллективную самооборону", позже СБ ООН принял резолюцию о развертывании в стране миссии по поддержанию мира. При этом за 20 лет войны США ни разу толком не отчитались перед мировым сообществом о своих действиях в Афганистане. РФ не исключает, что сделать это США все-таки придется и в обозримом будущем может быть созвано специальное заседание Совбеза по этому вопросу.БегствоНедавно завершившийся поспешный вывод американских войск из Афганистана спровоцировал волну жесткой критики в адрес президента Байдена и членов его администрации. Весь мир облетели кадры из кабульского аэропорта, который тысячами осаждали афганцы, опасавшиеся мести пришедших к власти талибов, в надежде, что их прежние союзники эвакуируют их из страны. Люди цеплялись за шасси улетающих самолетов США и погибали, сорвавшись вниз. Американские военные позже признали, что нашли человеческие останки в нише шасси военно-транспортного самолета, который прилетел из аэропорта Кабула в первый день эвакуации.США утверждают, что вывезли из Афганистана 123 тысяч человек, при этом газета Washington Post, писала, что власти Штатов не вывезли из исламской республики примерно 2 тысячи афганцев, работавших на посольство США в Кабуле, а также членов их семей. Согласно данным американских СМИ, США даже не смогли эвакуировать из Афганистана переводчика Мохаммеда, который в 2008 году помогал спасти сенаторов Байдена, Джона Керри и Чака Хейгела, оказавшихся в затруднительном положении после того, как их вертолет был вынужден приземлиться в афганской долине во время снежной бури."США так ничего и не поняли"Последние события в Афганистане и поспешный вывод войск серьезно подорвали веру в США как надежных союзников. Посол Афганистана в США Адела Раз призналась, что утратила доверие к Вашингтону и политике США, а афганцы еще долго не смогут верить американской администрации. По словам посла, афганский народ также вряд ли сможет вновь поверить американскому президенту. Отвечая на вопрос, считает ли Раз лидером "свободного мира" США, она заявила, что, если речь идет о демократии, она бы "усомнилась в этом" и "посмеялась", в противном случае американская администрация приняла бы участие в строительстве демократии в Афганистане.Некоторые круги в США тоже осознают бессмысленность действий в афганской войне. По признанию автора доклада SIGAR, за 20 лет военного присутствия в Афганистане американское правительство так и не смогло понять афганскую реальность и во многом из-за этого потерпело поражение."Эффективная перестройка Афганистана требовала детального понимания социальной, экономической и политической динамики. Американские официальные лица в основном действовали вслепую из-за трудностей со сбором необходимой информации", - говорится в докладе.Автор документа считает, что "правительство США неуклюже навязывало западные технократические модели афганским институтам, тренировало военных обращаться с вооружениями, которых они не понимали и не могли обслуживать". "Без базовых знаний США зачастую наделяли властью тех, использовал американскую помощь для личного обогащения. Недостаток знаний на местном уровне означал, что проекты, направленные на разрешение конфликта, часто усугубляли его или даже непреднамеренно финансировали повстанцев", - говорится в докладе.При этом Байден, выступая в сентябре в ООН заявил, что США, уйдя из Афганистана, завершили эру бесконечных войн и открыли эпоху неустанной дипломатии. По его словам, "использование военной силы должно быть последним, а не первым инструментом и не должно быть ответом на любую проблему в мире".В Москве в ответ на это выразили надежду, что США не только силовыми методами перестанут "перестраивать другие страны", но и вообще откажутся от любых методов навязывания своей модели развития другим странам.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

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