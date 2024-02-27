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Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
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01:15 27.02.2024 (обновлено: 11:28 27.02.2024)
https://ria.ru/20240227/makron-1929673050.html
Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину
Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину - РИА Новости, 27.02.2024
Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. РИА Новости, 27.02.2024
2024-02-27T01:15
2024-02-27T11:28
в мире
украина
евросоюз
эммануэль макрон
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ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут."Все обсуждалось сегодня в свободной и прямой манере. Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели", — сообщил он на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже присутствовали порядка 20 лидеров европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуду, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель встречи — "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.
https://ria.ru/20240227/frantsiya-1929706030.html
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в мире, украина, евросоюз, эммануэль макрон, нато
В мире, Украина, Евросоюз, Эммануэль Макрон, НАТО
Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину

Президент Франции Макрон не исключил отправку войск стран ЕС на Украину

© AFP 2024 / GONZALO FUENTESПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024 - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
© AFP 2024 / GONZALO FUENTES
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024
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ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
"Все обсуждалось сегодня в свободной и прямой манере. Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели", — сообщил он на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 27.02.2024
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На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже присутствовали порядка 20 лидеров европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуду, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель встречи — "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.
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