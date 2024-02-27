Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину
Президент Франции Макрон не исключил отправку войск стран ЕС на Украину
© AFP 2024 / GONZALO FUENTESПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024
Президент Франции Эммануэль Макрон во время пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. 26 февраля 2024
ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут.
"Все обсуждалось сегодня в свободной и прямой манере. Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели", — сообщил он на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.
На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже присутствовали порядка 20 лидеров европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуду, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель встречи — "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".
Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.