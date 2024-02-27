https://ria.ru/20240227/makron-1929673050.html

Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину

Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину - РИА Новости, 27.02.2024

Макрон допустил отправку войск стран ЕС на Украину

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. РИА Новости, 27.02.2024

2024-02-27T01:15

2024-02-27T01:15

2024-02-27T11:28

в мире

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евросоюз

эммануэль макрон

нато

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ПАРИЖ, 27 фев — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут."Все обсуждалось сегодня в свободной и прямой манере. Сегодня нет консенсуса по отправке сухопутных войск в официальной манере. Но в развитии ситуации ничего не может быть исключено. Мы сделаем все, чтобы Россия не выиграла эту войну. Все возможно, если это будет полезно, чтобы достичь нашей цели", — сообщил он на пресс-конференции по итогам встречи по поддержке Украины в Париже. Трансляция велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в Х.На созванной по инициативе Макрона конференции в Париже присутствовали порядка 20 лидеров европейских стран, включая канцлера ФРГ Олафа Шольца, премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, президента Польши Анджея Дуду, премьера Дании Метте Фредериксен и премьера Нидерландов Марка Рютте. США представлял помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. Как ранее сообщил Елисейский дворец, цель встречи — "показать России, что поддержка Украины Западом не прекратится".Ранее депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик заявил, что группа стран НАТО решила устроить заговор с целью легализовать присутствие своих военных на Украине.

https://ria.ru/20240227/frantsiya-1929706030.html

https://ria.ru/20240227/politika-1929656381.html

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в мире, украина, евросоюз, эммануэль макрон, нато