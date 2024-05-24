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Генсек НАТО призвал снять ограничения на удары западным оружием по России - РИА Новости, 25.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:47 24.05.2024 (обновлено: 00:00 25.05.2024)
https://ria.ru/20240524/udary-1948265551.html
Генсек НАТО призвал снять ограничения на удары западным оружием по России
Генсек НАТО призвал снять ограничения на удары западным оружием по России - РИА Новости, 25.05.2024
Генсек НАТО призвал снять ограничения на удары западным оружием по России
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на территории России, об этом он заявил в интервью... РИА Новости, 25.05.2024
2024-05-24T23:47
2024-05-25T00:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
киев
нато
украина
йенс столтенберг
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на территории России, об этом он заявил в интервью Economist."Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине. Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя", — сказал он.На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
https://ria.ru/20240522/zapad-1947518303.html
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в мире, россия, киев, нато, украина, йенс столтенберг, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Киев, НАТО, Украина, Йенс Столтенберг, Вооруженные силы Украины
Генсек НАТО призвал снять ограничения на удары западным оружием по России

Столтенберг призвал снять ограничения на удары западным оружием по объектам в РФ

© Фото : Staff Sgt. Marco GomezПогрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 24.05.2024
© Фото : Staff Sgt. Marco Gomez
Погрузка военной помощи для Украины на базе ВВС США. Архивное фото
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МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на территории России, об этом он заявил в интервью Economist.
"Пришло время союзникам подумать, следует ли им снять некоторые ограничения, которые они наложили на использование оружия, которое они пожертвовали Украине. Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя", — сказал он.
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На Западе в последнее время все чаще рассуждают о прямом вмешательстве в украинский конфликт. Так, президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о возможной отправке военных на Украину, а глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон назвал допустимыми удары ВСУ по территории России британскими ракетами. Позже глава британского Минобороны Грант Шаппс признал, что Киев действительно получил от Лондона разрешение применять британское оружие для атак на Крым, поскольку считает полуостров территорией Украины.
В Кремле происходящее назвали беспрецедентным витком эскалации напряженности, который требует особого внимания и мер. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, европейцы видят, что ситуация стремительно меняется и чревата для Украины полным обвалом, поэтому сознательно накаляют ситуацию.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевНАТОУкраинаЙенс СтолтенбергВооруженные силы Украины
 
 
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