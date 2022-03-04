https://ria.ru/20220304/nato-1776390523.html

Шольц назвал отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО правильным

Шольц назвал отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО правильным - РИА Новости, 04.03.2022

Шольц назвал отказ Украине и Грузии в приеме в НАТО правильным

Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня, заявил в интервью телеканалу ZDF канцлер Германии... РИА Новости, 04.03.2022

2022-03-04T00:49

2022-03-04T00:49

2022-03-04T09:11

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грузия

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БЕРЛИН, 4 мар — РИА Новости. Отказ Украине и Грузии во вступлении в НАТО был правильным, этот вопрос не стоял и не стоит на повестке дня, заявил в интервью телеканалу ZDF канцлер Германии Олаф Шольц.Канцлер добавил, что этот вопрос и сейчас не обсуждается.Шольц также заявил, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдавии и Украины — не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации на Украине.Страны Североатлантического альянса на саммите в Бухаресте в 2008 году подтвердили, что Грузия и Украина имеют право на членство в организации, отсрочив решение вопроса на неопределенное время. В июне прошлого года лидеры НАТО на саммите в Брюсселе поддержали право обеих стран на присоединение к военному блоку. Также они заявили о необходимости продолжать реформы, но сроков, на которые руководство этих стран ориентировалось бы, не назвали.Украина в декабре 2014 года отказалась от внеблокового статуса, а затем закрепила в Конституции курс на присоединение к ЕС и НАТО. Сейчас она обладает статусом партнера альянса с расширенными возможностями, но настаивает на полноценном членстве.Россия выступает категорически против дальнейшего расширения НАТО на восток. Это стало главным требованием проекта документов о гарантиях безопасности, которые Москва передала Вашингтону и Брюсселю. Кроме того, российская сторона настаивает на отказе Запада от создания военных баз в постсоветских странах, на неразмещении ударных вооружений у ее границ и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на просьбы республик Донбасса и после обращения депутатов Госдумы подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР. Рано утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

https://ria.ru/20220303/nato-1776348984.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220303/gruziya-1776310388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, германия, украина, нато, грузия