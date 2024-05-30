Рейтинг@Mail.ru
НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 30.05.2024
https://ria.ru/20240530/peskov-1949350068.html
НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков
НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024
НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны-члены НАТО провоцируют Киев "на продолжение бессмысленной войны" с Россией. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:21
2024-05-30T13:21
киев
россия
украина
дмитрий песков
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911653175_0:121:2145:1328_1920x0_80_0_0_6231e69fba3c6db34a609834e5ca47ef.jpg
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны-члены НАТО провоцируют Киев "на продолжение бессмысленной войны" с Россией. "Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны", - отметил Песков на брифинге, комментируя заявления представителей западных стран о ходе украинского конфликта.
https://ria.ru/20240530/peskov-1949348544.html
киев
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911653175_107:0:2038:1448_1920x0_80_0_0_622567e47d62765ff69f3a989242eee8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
киев, россия, украина, дмитрий песков, нато
Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков

Песков: НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны-члены НАТО провоцируют Киев "на продолжение бессмысленной войны" с Россией.
"Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны", - отметил Песков на брифинге, комментируя заявления представителей западных стран о ходе украинского конфликта.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 30.05.2024
Песков заявил о сознательном нагнетании напряженности вокруг Украины
Вчера, 13:17
 
КиевРоссияУкраинаДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала