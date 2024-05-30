https://ria.ru/20240530/peskov-1949350068.html
НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков
НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024
НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны-члены НАТО провоцируют Киев "на продолжение бессмысленной войны" с Россией. РИА Новости, 30.05.2024
2024-05-30T13:21
2024-05-30T13:21
2024-05-30T13:21
киев
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украина
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны-члены НАТО провоцируют Киев "на продолжение бессмысленной войны" с Россией. "Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны", - отметил Песков на брифинге, комментируя заявления представителей западных стран о ходе украинского конфликта.
https://ria.ru/20240530/peskov-1949348544.html
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киев, россия, украина, дмитрий песков, нато
Киев, Россия, Украина, Дмитрий Песков, НАТО
НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков
Песков: НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны с Россией