https://ria.ru/20240530/peskov-1949350068.html

НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков

НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков - РИА Новости, 30.05.2024

НАТО провоцирует Украину на продолжение бессмысленной войны, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны-члены НАТО провоцируют Киев "на продолжение бессмысленной войны" с Россией. РИА Новости, 30.05.2024

2024-05-30T13:21

2024-05-30T13:21

2024-05-30T13:21

киев

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что страны-члены НАТО провоцируют Киев "на продолжение бессмысленной войны" с Россией. "Они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны", - отметил Песков на брифинге, комментируя заявления представителей западных стран о ходе украинского конфликта.

https://ria.ru/20240530/peskov-1949348544.html

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киев, россия, украина, дмитрий песков, нато