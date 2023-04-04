https://ria.ru/20230404/nato-1862941889.html
Финляндия официально вступила в НАТО
Финляндия официально вступила в НАТО - РИА Новости, 04.04.2023
Финляндия официально вступила в НАТО
Финляндия официально стала членом НАТО, трансляция церемонии велась на сайте альянса. РИА Новости, 04.04.2023
2023-04-04T15:47
2023-04-04T15:47
2023-04-04T18:34
в мире
сша
финляндия
нато
дмитрий песков
россия
пекка хаависто
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Финляндия официально стала членом НАТО, трансляция церемонии велась на сайте альянса.Глава МИД страны Пекка Хаависто передал документ о присоединении к Североатлантическому договору, что означает завершение процедуры.Документы о присоединении новых членов хранятся в Соединенных Штатах. Финляндия вступила в НАТО в годовщину подписания Североатлантического договора в 1949 году в Вашингтоне. Церемония завершится торжественным поднятием национального флага страны на площади перед зданием штаб-квартиры блока.Финляндия решила присоединиться к НАТО в мае прошлого года на фоне событий на Украине. Сначала ее заявку одобрили 28 из 30 стран альянса — кроме Будапешта и Анкары. Венгрия ратифицировала членство страны в блоке в конце марта, а Турция — в начале апреля.Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, расширение НАТО вынуждает Россию принимать контрмеры по обеспечению собственной безопасности и в тактическом, и в стратегическом планах. Москва будет внимательно наблюдать за тем, что будет происходить в Финляндии после вступления в альянс, и исходя из этого принимать необходимые меры.Представитель Кремля подчеркнул, что вступление Финляндии в НАТО не может не влиять на характер двусторонних отношений, поскольку Североатлантический альянс — враждебная структура для России.
https://ria.ru/20230404/nato-1862903960.html
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Как расширялась НАТО
Финляндия присоединилась к Организации Североатлантического договора 4 апреля 2023 года, в штаб-квартире НАТО подняли ее флаг. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что наша страна ответит на это укреплением военного потенциала на западном и северо-западном направлениях. Смотрите в видеоинфографике Ria, как альянс подбирается к российским границам и сколько государств в него входит сейчас.
2023-04-04T15:47
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PT1M33S
РИА Новости
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в мире, сша, финляндия, нато, дмитрий песков, россия, пекка хаависто
В мире, США, Финляндия, НАТО, Дмитрий Песков, Россия, Пекка Хаависто
Финляндия официально вступила в НАТО
Финляндия передала США документ о присоединении к НАТО и стала 31-м членом альянса