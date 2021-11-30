https://ria.ru/20211130/nato-1761437408.html

В МИД не согласились с тем, что присутствие НАТО способствует безопасности

В МИД не согласились с тем, что присутствие НАТО способствует безопасности - РИА Новости, 30.11.2021

В МИД не согласились с тем, что присутствие НАТО способствует безопасности

Утверждения о том, что присутствие НАТО способствует укреплению региональной безопасности, являются иллюзией, говорится в заявлении МИД РФ с контраргументацией... РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T13:25

2021-11-30T13:25

2021-11-30T13:25

в мире

ливия

афганистан

нато

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Утверждения о том, что присутствие НАТО способствует укреплению региональной безопасности, являются иллюзией, говорится в заявлении МИД РФ с контраргументацией к публикации НАТО "Мифы об отношениях России и альянса"."Это иллюзия. Стоит вспомнить последствия натовских бомбардировок Югославии, разрушение государственности Ливии. Последний пример – Афганистан. 20-летнее присутствие натовских контингентов в ИРА, а затем их поспешное "бегство" не достигли ни одной из запланированных целей. Ситуация только ухудшилась", - прокомментировали в МИД заявление о том, что присутствие НАТО способствует укреплению региональной безопасности.

https://ria.ru/20211130/nato-1761435504.html

ливия

афганистан

россия

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в мире, ливия, афганистан, нато, россия