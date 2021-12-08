https://ria.ru/20211208/vstrecha-1762829231.html

Байден рассказал о готовящейся встрече России и НАТО

Байден рассказал о готовящейся встрече России и НАТО - РИА Новости, 08.12.2021

Байден рассказал о готовящейся встрече России и НАТО

Встреча для обсуждения обеспокоенностей России о НАТО готовится на высоком уровне, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.12.2021

2021-12-08T19:36

2021-12-08T19:36

2021-12-08T20:04

в мире

сша

джо байден

нато

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Встреча для обсуждения обеспокоенностей России о НАТО готовится на высоком уровне, заявил президент США Джо Байден."Позитивная новость в том, что наши команды в постоянном контакте. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге", - сказал Байден журналистам.Его общение с репортерами продемонстрировали американские телеканалы.

https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html

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в мире, сша, джо байден, нато, россия