https://ria.ru/20211208/vstrecha-1762829231.html
Байден рассказал о готовящейся встрече России и НАТО
Байден рассказал о готовящейся встрече России и НАТО - РИА Новости, 08.12.2021
Байден рассказал о готовящейся встрече России и НАТО
Встреча для обсуждения обеспокоенностей России о НАТО готовится на высоком уровне, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 08.12.2021
2021-12-08T19:36
2021-12-08T19:36
2021-12-08T20:04
в мире
сша
джо байден
нато
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757167288_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_a325fa06c577ea9bd1bce66b5a74438e.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Встреча для обсуждения обеспокоенностей России о НАТО готовится на высоком уровне, заявил президент США Джо Байден."Позитивная новость в том, что наши команды в постоянном контакте. Мы надеемся, что к пятнице сможем объявить о встрече на высоком уровне, не только с нами, но как минимум с четырьмя из наших главных союзников по НАТО и Россией, чтобы обсудить будущее российских обеспокоенностей о расширении НАТО и то, возможно ли выработать какие-либо меры для снижения напряжения на восточном фланге", - сказал Байден журналистам.Его общение с репортерами продемонстрировали американские телеканалы.
https://ria.ru/20211208/nato-1762801422.html
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/01/1757167288_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_861f9c051c2401afd04c9df886201aaa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден, нато, россия
19:36 08.12.2021 (обновлено: 20:04 08.12.2021)
Байден рассказал о готовящейся встрече России и НАТО
Байден сообщил о подготовке встречи для обсуждения обеспокоенностей России о НАТО