https://ria.ru/20220125/instruktory-1769355200.html

Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР

Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР - РИА Новости, 25.01.2022

Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР

Иностранные инструкторы находились в Донбассе на стороне украинских силовиков на протяжении всего конфликта в Донбассе, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 25.01.2022

2022-01-25T07:14

2022-01-25T07:14

2022-01-25T07:14

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ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Иностранные инструкторы находились в Донбассе на стороне украинских силовиков на протяжении всего конфликта в Донбассе, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.Кроме того, он отметил, что силовики используют оружие и другие средства военного назначения образцов НАТО."В настоящее время противником применяются снайперские винтовки образца НАТО, в наличии у них также есть противотанковые переносные комплексы, средства связи и контрбатарейной борьбы, также образца НАТО", - сказал представитель ведомства.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.

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в мире, украина, ситуация в днр и лнр, россия