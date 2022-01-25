Иностранные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что иностранные военные инструкторы с 2014 года находились в Донбассе
© Фото : операция объединенных силТренировка танковых резервов вооруженных сил Украины
© Фото : операция объединенных сил
Тренировка танковых резервов вооруженных сил Украины
ДОНЕЦК, 25 янв - РИА Новости. Иностранные инструкторы находились в Донбассе на стороне украинских силовиков на протяжении всего конфликта в Донбассе, сообщил РИА Новости представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"Иностранные инструкторы в том или ином качестве присутствуют с 2014 года. На данном этапе мы точно знаем, что в Донбассе находятся представители Британии и США. Их задача - подготовка на разных уровнях и к разным задачам подразделений противника. Они тут были с самого начала конфликта. О чем мы неоднократно заявляли ", - сказал собеседник агентства.
Кроме того, он отметил, что силовики используют оружие и другие средства военного назначения образцов НАТО.
"В настоящее время противником применяются снайперские винтовки образца НАТО, в наличии у них также есть противотанковые переносные комплексы, средства связи и контрбатарейной борьбы, также образца НАТО", - сказал представитель ведомства.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов. Москва неоднократно заявляла, что Киев не выполняет минские соглашения и затягивает переговоры по урегулированию конфликта.
В МИД РФ отмечали, что Киев направил в Донбасс половину всего личного состава Вооруженных сил Украины. Москва выражала обеспокоенность переброской военной техники стран НАТО к российским границам и увеличением числа западных инструкторов в Донбассе. Страны Запада продолжают оказывать Украине военную поддержку, в том числе поставляя вооружение, которое применяется в Донбассе.