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СМИ: Бельгия обратится к Киеву из-за использования ее оружия под Белгородом
СМИ: Бельгия обратится к Киеву из-за использования ее оружия под Белгородом - РИА Новости, 05.06.2023
СМИ: Бельгия обратится к Киеву из-за использования ее оружия под Белгородом
Брюссель "при первой возможности" потребует у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области,... РИА Новости, 05.06.2023
2023-06-04T18:12
2023-06-04T18:12
2023-06-05T00:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
бельгия
людивин дедондер
аджа лябиб
белгородская область
вооруженные силы украины
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БРЮССЕЛЬ, 4 июн — РИА Новости. Брюссель "при первой возможности" потребует у Киева разъяснений по поводу использования диверсантами оружия бельгийского производства в Белгородской области, сообщила местная газета Soir со ссылкой на источник."Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и глава МИД Аджа Лябиб свяжутся с украинскими властями при первой возможности, чтобы потребовать разъяснений", — говорится в публикации.В Брюсселе подчеркнули, что оружие предназначалось исключительно для украинских военных в целях "защиты своей территории и населения". По данным источника, это положение указано в сопроводительных документах при каждой поставке.Ранее газета The Washington Post сообщила, что террористы, атаковавшие Белгородскую область в конце мая, использовали транспорт и оружие из США, Польши, Чехии и Бельгии. В частности, они применяли бельгийские и чешские винтовки, а также по меньшей мере один противотанковый комплекс АТ-4. Последний используется вооруженными силами Соединенных Штатов и стран Запада. Согласно показаниям американских наемников, воюющих на Украине, винтовки BREN и SCAR выдаются солдатам ВСУ и боевикам.Брюссель ранее сообщал о поставках Киеву штурмовых винтовок для сил специального назначения SCAR, ракет производства США класса "воздух — воздух" AIM-120, ручных противотанковых гранатометов M72, противотанковых боеприпасов и автоматического оружия местного производства. Кроме того, Бельгия хотела передать Украине бронетехнику и грузовые автомобили. В конце мая украинская ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа. В течение дня боевики неоднократно обстреливали приграничные районы области и запускали беспилотники со взрывными устройствами.В результате совместных действий авиации, артиллерии и подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа диверсантов заблокировали и разгромили, а остатки их отбросили на территорию Украины, где по ним вели огонь вплоть до полной ликвидации. Всего, по данным Минобороны, удалось уничтожить более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.По информации губернатора, при нападении диверсантов погиб мирный житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230528/ranenie-1874662291.html
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в мире, украина, бельгия, людивин дедондер, аджа лябиб, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Бельгия, Людивин Дедондер, Аджа Лябиб, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
СМИ: Бельгия обратится к Киеву из-за использования ее оружия под Белгородом
Le Soir: Бельгия потребует объяснений у Киева из-за инцидента с ее оружием под Белгородом