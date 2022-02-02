13:15 02.02.2022 (обновлено: 14:59 02.02.2022)
В Кремле не стали комментировать публикации об ответе США и НАТО
Пресс-секретарь Песков не прокомментировал публикации об ответе США и НАТО по безопасности
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал комментировать появившиеся в СМИ ответы США и НАТО на идеи России по гарантиям безопасности, заявив что "мы ничего не обнародовали".
"Это вам нужно обращаться в газету или к испанскому руководству, по крайней мере, не к нам. Мы, конечно, видели публикацию. Вчера президент дал общую концептуальную оценку полученным ответам в той части, которая касается принципиально важных вопросов для России", - сказал представитель Кремля.
"Мы не знаем, и, наверное, не наше дело здесь гадать на кофейной гуще. Поэтому я здесь оставляю без комментария, здесь нечего комментировать", — подытожил Песков.
В среду испанская газета заявила, что в ее распоряжении появился ответ США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Файл был опубликован на онлайн-странице газеты c исходными данными "Киев и Мадрид" и под названием "Документы, предоставленные НАТО и США в ответ на соглашение, предложенное РФ 17 декабря". В нем, в частности, говорится, что Вашингтон и Североатлантический альянс не готовы отказаться от расширения НАТО, но при этом не хотят конфронтации и согласны обсуждать с Москвой некоторые аспекты безопасности.
В МИД России не стали подтверждать или опровергать подлинность опубликованных в СМИ ответов США и НАТО на предложения Москвы, переадресовав в Вашингтон вопрос о этом.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. 26 января США и НАТО передали в Москву письменные ответы на предложения России по гарантиям безопасности. Сообщалось, что США согласовали свой ответ с союзниками и с Украиной.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, документ отражает озабоченности США действиями России в сфере безопасности и предложения по тем областям, где страны могут найти точки соприкосновения. По его оценке, в письменном ответе есть "очень позитивные вещи", США готовы продвигаться в сферах, где сотрудничество с Россией возможно, готовы обсудить общую безопасность, в ответе еще раз подчеркнуто, что США не поступятся принципом "открытых дверей" НАТО.