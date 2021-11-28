https://ria.ru/20211128/afganistan-1761101486.html

Глава МИД Венгрии назвал 20 лет миссии НАТО в Афганистане провальными

Глава МИД Венгрии назвал 20 лет миссии НАТО в Афганистане провальными - РИА Новости, 28.11.2021

Глава МИД Венгрии назвал 20 лет миссии НАТО в Афганистане провальными

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что 20 лет миссии НАТО по поддержанию национальной безопасности в Афганистане "закончились провалом". РИА Новости, 28.11.2021

2021-11-28T07:45

2021-11-28T07:45

2021-11-28T07:45

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что 20 лет миссии НАТО по поддержанию национальной безопасности в Афганистане "закончились провалом".Кроме того, министр отметил, что Венгрия приняла участие в эвакуации афганских граждан из Афганистана. В конце сентября Сийярто в интервью РИА Новости сообщил об эвакуации 400 афганцев, работавших с Венгрией.США и их союзники по НАТО начали военную операцию в Афганистане в 2001 году. Она проводилась в рамках кампании "Несокрушимая свобода", которая стала ответом на террористический акт 11 сентября 2001 года, совершенный членами террористической организации "Аль-Каида"*. В 2014 году Афганистан, а также США и НАТО подписали соглашения о безопасности, которые позволяют союзникам сохранять ограниченное военное присутствие на территории страны. С 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка". Ее основной задачей было обучение и подготовка афганских сил безопасности.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористическая организация, запрещенная в России.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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в мире, сша, венгрия, оон, петер сийярто