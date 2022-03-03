https://ria.ru/20220303/garantii-1776302231.html

России отказали в гарантиях безопасности, заявили в МИД

России отказали в гарантиях безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022

России отказали в гарантиях безопасности, заявили в МИД

США и НАТО отказали России в гарантиях безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022

2022-03-03T16:40

2022-03-03T16:40

2022-03-03T16:45

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

украина

нато

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США и НАТО отказали России в гарантиях безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нашей стране не просто не было предоставлено гарантий, нашей стране было отказано в гарантиях безопасности. У нас на руках письменные ответы, которые не оставляют сомнений в намерениях блока НАТО и тех, кто им руководит, непосредственно США, в том что любые разговоры о тех вопросах, которые для нас являются не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными. По всем этим вопросам нам был дан отказ", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20220303/strategiya-1776278390.html

украина

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, нато