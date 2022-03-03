https://ria.ru/20220303/garantii-1776302231.html
России отказали в гарантиях безопасности, заявили в МИД
России отказали в гарантиях безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 03.03.2022
России отказали в гарантиях безопасности, заявили в МИД
США и НАТО отказали России в гарантиях безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 03.03.2022
2022-03-03T16:40
2022-03-03T16:40
2022-03-03T16:45
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
украина
нато
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. США и НАТО отказали России в гарантиях безопасности, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Нашей стране не просто не было предоставлено гарантий, нашей стране было отказано в гарантиях безопасности. У нас на руках письменные ответы, которые не оставляют сомнений в намерениях блока НАТО и тех, кто им руководит, непосредственно США, в том что любые разговоры о тех вопросах, которые для нас являются не просто ключевыми, а важными, сущностными, жизненными, экзистенциальными. По всем этим вопросам нам был дан отказ", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20220303/strategiya-1776278390.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), украина, нато
16:40 03.03.2022 (обновлено: 16:45 03.03.2022)
России отказали в гарантиях безопасности, заявили в МИД
МИД: России отказали в гарантиях безопасности, ответы США и НАТО это подтверждают