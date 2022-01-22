От США в адрес России поступила очень странная просьба

03:07 22.01.2022 (обновлено: 10:07 22.01.2022)
СМИ: в США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности
Washington Post: в США попросили Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisРезиденция президента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Американская сторона попросила российскую не публиковать свой ответ на проекты по гарантиям безопасности, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что реакцию на инициативы Москвы представят в письменной форме на следующей неделе. Она также выразила надежду на то, что за этим последует еще одна встреча госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Сергеем Лавровым.
"Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете", — говорится в сообщении издания.
Однако сотрудник Госдепартамента признал, что Москва может поступить иначе.
Согласно информации газеты, ответ Вашингтона не станет соответствовать выдвинутым требованиям, но Белый дом считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, "имеет смысл".
"Если это (отправка ответа. — Прим. ред.) позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам", — приводит издание слова второго источника из администрации президента США.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.