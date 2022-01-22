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От США в адрес России поступила очень странная просьба
СМИ: в США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности - РИА Новости, 22.01.2022
От США в адрес России поступила очень странная просьба
Американская сторона попросила российскую не публиковать свой ответ на проекты по гарантиям безопасности, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванные РИА Новости, 22.01.2022
2022-01-22T03:07
2022-01-22T10:07
в мире
сша
москва
владимир путин
джо байден
нато
дженнифер псаки
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Американская сторона попросила российскую не публиковать свой ответ на проекты по гарантиям безопасности, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что реакцию на инициативы Москвы представят в письменной форме на следующей неделе. Она также выразила надежду на то, что за этим последует еще одна встреча госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Сергеем Лавровым.Однако сотрудник Госдепартамента признал, что Москва может поступить иначе.Согласно информации газеты, ответ Вашингтона не станет соответствовать выдвинутым требованиям, но Белый дом считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, "имеет смысл"."Если это (отправка ответа. — Прим. ред.) позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам", — приводит издание слова второго источника из администрации президента США.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
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в мире, сша, москва, владимир путин, джо байден, нато, дженнифер псаки, энтони блинкен, вашингтон, россия
03:07 22.01.2022 (обновлено: 10:07 22.01.2022)
 
СМИ: в США попросили Россию не публиковать ответ по гарантиям безопасности

Washington Post: в США попросили Россию не публиковать их ответ по гарантиям безопасности

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisРезиденция президента США в Вашингтоне
Резиденция президента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.01.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Резиденция президента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 янв — РИА Новости. Американская сторона попросила российскую не публиковать свой ответ на проекты по гарантиям безопасности, пишет газета Washington Post со ссылкой на неназванные источники.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки подтвердила, что реакцию на инициативы Москвы представят в письменной форме на следующей неделе. Она также выразила надежду на то, что за этим последует еще одна встреча госсекретаря Энтони Блинкена с главой МИД Сергеем Лавровым.

"Американские должностные лица попросили коллег из России сохранить документ в секрете", — говорится в сообщении издания.

Однако сотрудник Госдепартамента признал, что Москва может поступить иначе.
Согласно информации газеты, ответ Вашингтона не станет соответствовать выдвинутым требованиям, но Белый дом считает, что предоставление письма, с которым может ознакомиться президент России Владимир Путин, "имеет смысл".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Женеве - РИА Новости, 1920, 21.01.2022
Вчера, 19:12
Женевские откровения — зачем Лавров встречался с Блинкеном
"Если это (отправка ответа. — Прим. ред.) позволит лицу, принимающему окончательное решение в России, рассмотреть эти идеи и решить, продвигаться вперед или нет, это отвечает нашим интересам", — приводит издание слова второго источника из администрации президента США.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
12 января, 08:43Инфографика
Проект соглашения о гарантиях безопасности между Россией и НАТО
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В миреСШАМоскваВладимир ПутинДжо БайденНАТОДженнифер ПсакиЭнтони БлинкенВашингтонРоссия
 
 
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