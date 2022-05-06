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В Китае напомнили о бомбежке своего посольства в Белграде самолетами НАТО - РИА Новости, 06.05.2022
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В Китае напомнили о бомбежке своего посольства в Белграде самолетами НАТО
В Китае напомнили о бомбежке своего посольства в Белграде самолетами НАТО - РИА Новости, 06.05.2022
В Китае напомнили о бомбежке своего посольства в Белграде самолетами НАТО
Китайский народ никогда не забудет бомбежку посольства страны в Югославии силами НАТО, альянс следовало похоронить вместе с холодной войной, но вместо этого он... РИА Новости, 06.05.2022
2022-05-06T08:07
2022-05-06T10:39
в мире
китай
югославия
белград (город)
совет безопасности оон
мид кнр
нато
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китайский народ никогда не забудет бомбежку посольства страны в Югославии силами НАТО, альянс следовало похоронить вместе с холодной войной, но вместо этого он остается инструментом гегемонии ряда стран, угрожая мировой безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года, 7 мая того же года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения."Военные НАТО во главе с США 23 года назад серьезно нарушили соответствующие международные конвенции и основные нормы международных отношений, нагло пошли в обход СБ ООН и на протяжении 78 дней бомбили суверенное государство Югославию, что привело к гибели тысяч ни в чем неповинных мирных жителей, включая трех китайских журналистов", - заявили в МИД Китая.МИД КНР отметил, что "ни китайский народ, ни сербский народ, ни международная общественность не забудут варварский акт агрессии НАТО".МИД КНР указал, что бомбежка китайского посольства силами НАТО 23 года назад нанесла серьезный ущерб американо-китайским отношениям. "Вот уже более 20 лет НАТО, будучи продуктом холодной войны, не только не была похоронена историей вместе с холодной войной, но и продолжает накалять обстановку в качестве инструмента отдельных стран в их стремлении к гегемонии, нанося серьезный ущерб и угрожая мировой безопасности и стабильности, а также международной справедливости и беспристрастности", - подчеркнули в министерстве.Пекин считает, что "международное сообщество должно быть крайне бдительным и решительно противодействовать этому". "Китай решительно выступает против гегемонизма, политики силы, менталитета холодной войны и "игры с нулевой суммой", Пекин всегда выступает за общую, комплексную, совместную и устойчивую новую концепцию безопасности, что соответствует тенденции (стремления - ред.) к миру во всем мире, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоды и вносит должный вклад в поддержание мира и развития во всем мире", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20220407/nato-1782255331.html
https://ria.ru/20220416/kitay-1783919495.html
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в мире, китай, югославия, белград (город), совет безопасности оон, мид кнр, нато
08:07 06.05.2022 (обновлено: 10:39 06.05.2022)
 
В Китае напомнили о бомбежке своего посольства в Белграде самолетами НАТО

В МИД Китая заявили, что Пекин не забудет бомбежку посольства в Белграде самолетами НАТО

© AP Photo / Dimitri MessinisБомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
© AP Photo / Dimitri Messinis
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году . Архивное фото
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ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китайский народ никогда не забудет бомбежку посольства страны в Югославии силами НАТО, альянс следовало похоронить вместе с холодной войной, но вместо этого он остается инструментом гегемонии ряда стран, угрожая мировой безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.
Бомбардировки Югославии силами НАТО начались 24 марта 1999 года, 7 мая того же года в результате бомбового удара НАТО было задето посольство КНР в Белграде. В результате удара погибли три человека и более 20 получили ранения.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 12:07
В Китае заявили, что НАТО давно должна была уйти в историю
"Военные НАТО во главе с США 23 года назад серьезно нарушили соответствующие международные конвенции и основные нормы международных отношений, нагло пошли в обход СБ ООН и на протяжении 78 дней бомбили суверенное государство Югославию, что привело к гибели тысяч ни в чем неповинных мирных жителей, включая трех китайских журналистов", - заявили в МИД Китая.
МИД КНР отметил, что "ни китайский народ, ни сербский народ, ни международная общественность не забудут варварский акт агрессии НАТО".
"Помнить историю, бережно хранить мир и не допускать повторения этого отрезка истории – лучший способ отметить этот день… Мы надеемся, что США и НАТО по-настоящему раскаются в преступлениях, совершенных ими в то время, полностью откажутся от менталитета холодной войны, прекратят оказание давления и принуждение суверенных государств, серьезно отнесутся к закономерным опасениям всех стран в сфере безопасности, чтобы действительно поспособствовать миру, долговременному порядку и долгосрочной стабильности в Европе и во всем мире", – отметили в ведомстве.
МИД КНР указал, что бомбежка китайского посольства силами НАТО 23 года назад нанесла серьезный ущерб американо-китайским отношениям. "Вот уже более 20 лет НАТО, будучи продуктом холодной войны, не только не была похоронена историей вместе с холодной войной, но и продолжает накалять обстановку в качестве инструмента отдельных стран в их стремлении к гегемонии, нанося серьезный ущерб и угрожая мировой безопасности и стабильности, а также международной справедливости и беспристрастности", - подчеркнули в министерстве.
Пекин считает, что "международное сообщество должно быть крайне бдительным и решительно противодействовать этому". "Китай решительно выступает против гегемонизма, политики силы, менталитета холодной войны и "игры с нулевой суммой", Пекин всегда выступает за общую, комплексную, совместную и устойчивую новую концепцию безопасности, что соответствует тенденции (стремления - ред.) к миру во всем мире, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоды и вносит должный вклад в поддержание мира и развития во всем мире", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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