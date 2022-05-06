08:07 06.05.2022 (обновлено: 10:39 06.05.2022)
В Китае напомнили о бомбежке своего посольства в Белграде самолетами НАТО
В МИД Китая заявили, что Пекин не забудет бомбежку посольства в Белграде самолетами НАТО
© AP Photo / Dimitri MessinisБомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году
© AP Photo / Dimitri Messinis
Бомбордировка Белграда силами НАТО в 1999 году . Архивное фото
ПЕКИН, 6 мая – РИА Новости. Китайский народ никогда не забудет бомбежку посольства страны в Югославии силами НАТО, альянс следовало похоронить вместе с холодной войной, но вместо этого он остается инструментом гегемонии ряда стран, угрожая мировой безопасности, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства иностранных дел Китая.
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"Военные НАТО во главе с США 23 года назад серьезно нарушили соответствующие международные конвенции и основные нормы международных отношений, нагло пошли в обход СБ ООН и на протяжении 78 дней бомбили суверенное государство Югославию, что привело к гибели тысяч ни в чем неповинных мирных жителей, включая трех китайских журналистов", - заявили в МИД Китая.
МИД КНР отметил, что "ни китайский народ, ни сербский народ, ни международная общественность не забудут варварский акт агрессии НАТО".
"Помнить историю, бережно хранить мир и не допускать повторения этого отрезка истории – лучший способ отметить этот день… Мы надеемся, что США и НАТО по-настоящему раскаются в преступлениях, совершенных ими в то время, полностью откажутся от менталитета холодной войны, прекратят оказание давления и принуждение суверенных государств, серьезно отнесутся к закономерным опасениям всех стран в сфере безопасности, чтобы действительно поспособствовать миру, долговременному порядку и долгосрочной стабильности в Европе и во всем мире", – отметили в ведомстве.
МИД КНР указал, что бомбежка китайского посольства силами НАТО 23 года назад нанесла серьезный ущерб американо-китайским отношениям. "Вот уже более 20 лет НАТО, будучи продуктом холодной войны, не только не была похоронена историей вместе с холодной войной, но и продолжает накалять обстановку в качестве инструмента отдельных стран в их стремлении к гегемонии, нанося серьезный ущерб и угрожая мировой безопасности и стабильности, а также международной справедливости и беспристрастности", - подчеркнули в министерстве.
Пекин считает, что "международное сообщество должно быть крайне бдительным и решительно противодействовать этому". "Китай решительно выступает против гегемонизма, политики силы, менталитета холодной войны и "игры с нулевой суммой", Пекин всегда выступает за общую, комплексную, совместную и устойчивую новую концепцию безопасности, что соответствует тенденции (стремления - ред.) к миру во всем мире, развитию, сотрудничеству и взаимной выгоды и вносит должный вклад в поддержание мира и развития во всем мире", - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из "Освободительной армии Косово", армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Союзной Республики Югославия (СРЮ), в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО. Военная операция была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года и привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу на 100 миллиардов долларов.
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