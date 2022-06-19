https://ria.ru/20220619/konflikt-1796510994.html
Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине может "длиться годы"
Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине может "длиться годы" - РИА Новости, 19.06.2022
Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине может "длиться годы"
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что поставки современного вооружения помогут украинским войскам захватить Донбасс, и не исключил при... РИА Новости, 19.06.2022
2022-06-19T03:36
2022-06-19T03:36
2022-06-19T07:58
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предположил, что поставки современного вооружения помогут украинским войскам захватить Донбасс, и не исключил при этом, что конфликт затянется на "годы".Как заявил Столтенберг в интервью немецкой газете Bild am Sonntag, "с еще большим количеством современного вооружения возрастает вероятность" того, что Украина сможет "выбить" российские войска из Донбасса."НАТО продолжит поддерживать Украину в ее самообороне, но (альянс) не является частью конфликта", - добавил генсек, в очередной раз заверив, что альянс не будет посылать на Украину своих военнослужащих."Никто не знает", сколько продлится конфликт на Украине, однако необходимо быть готовыми к тому, что он может "длиться годы", сказал также Столтенберг.Россия 24 февраля начала спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия наносит удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне российской спецоперации США и союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью.
https://radiosputnik.ria.ru/20220618/rszo-1796493500.html
https://ria.ru/20220618/nato-1796442538.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, нато
03:36 19.06.2022 (обновлено: 07:58 19.06.2022)
Генсек НАТО заявил, что конфликт на Украине может "длиться годы"
Генсек НАТО Столтенберг понадеялся на поставки оружия Киеву для захвата Донбасса