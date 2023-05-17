https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

Зерновая сделка

Зерновая сделка - РИА Новости, 17.05.2023

Зерновая сделка

Конфликт между Россией и Украиной привел к обострению вопроса глобальной продовольственной безопасности. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:10

2023-05-17T17:10

2023-05-17T17:10

справки

россия

украина

турция

евросоюз

россельхозбанк

владимир путин

сергей лавров

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Конфликт между Россией и Украиной привел к обострению вопроса глобальной продовольственной безопасности.В ООН отмечают, что Россия и Украина занимают важное место в мировом производстве и поставках продовольствия. Россия – крупнейший поставщик пшеницы на международные рынки, а Украина занимала пятое место среди основных экспортеров. По данным ООН, суммарная доля двух стран в глобальных поставках ячменя составляет 19%, пшеницы – 14%, кукурузы – 4%, и, таким образом, на них приходится больше трети общемирового объема экспорта зерновых. Россия и Украина – мировые лидеры по поставкам рапсового масла, им принадлежит 52% рынка подсолнечного масла.Россия также занимает лидирующее положение на высококонцентрированном мировом рынке минеральных удобрений.По данным ФАО ООН, мировые цены на продовольствие в марте 2022 года подскочили на 12,6% и достигли рекордных значений как минимум с 1990 года.После начала спецоперации запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяло везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.Директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик 1 мая 2022 года заявил, что в украинских портах заблокированы почти 4,5 миллиона тонн зерна.В свою очередь российские экспортеры зерна и удобрений столкнулись с барьерами, связанными прежде всего с отказами в обслуживании в портах, оплатой поставок и страхованием.В середине мая 2022 года генсек ООН Антониу Гутерриш предложил смягчить ограничения для поставщиков российских удобрений в обмен на пропуск судов с зерном из портов Украины. План ООН по решению зернового вопроса также подразумевал разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном.Предложения ООН были поддержаны Китаем и Турцией. Турецкие власти заявляли о готовности обеспечить безопасный коридор для транспортировки украинского зерна.30 мая президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что российская сторона готова экспортировать удобрения и продовольствие при условии снятия с Москвы санкций.13 июля в Стамбуле (Турция) в закрытом для прессы режиме прошла первая встреча военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. До переговоров в Стамбуле Турция и ООН проводили отдельные встречи как с российской, так и с украинской сторонами. Велись переговоры между соответствующими ведомствами, вопрос постоянно обсуждался лидерами стран.22 июля 2022 года в Стамбуле между Россией, Украиной, Турцией и ООН были достигнуты договоренности, которые получили название "зерновая сделка". Это пакетное соглашение, состоящее из двух документов – "Меморандума о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки" и "Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины".В Меморандуме о взаимопонимании между Российской Федерацией и Секретариатом ООН о содействии продвижению российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки речь идет о снятии ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, в частности, об устранении препятствий, которые создали США и ЕС в сферах финансов, страхования и логистики, создании исключений для этой продукции из-под действия ограничительных мер, введенных против РФ. Срок действия документа составляет три года. Российская Федерация и Секретариат письменно уведомят друг друга за три месяца до даты, с которой они намерены прекратить применение меморандума. Поправки к меморандуму будут вноситься по взаимному письменному согласию Российской Федерации и Секретариата.Сторонами Инициативы по безопасной транспортировке зерна и продовольствия из портов Украины (Черноморской зерновой инициативы) выступают Россия, Турция и Украина при вспомогательной роли ООН. Целью является содействие безопасному судоходству для экспорта зерна, продовольствия и удобрений, включая аммиак, из портов Одессы, Черноморска и Южный. Документ предусматривает порядок прохода судов, их досмотр, мониторинг функционирования гуманитарного коридора, модальности разминирования и предотвращения опасных инцидентов силами специального Совместного координационного центра в Стамбуле с участием представителей России, Украины и Турции при подключении сотрудников ООН. Срок действия договора составил 120 дней с возможностью автоматического продления.Первое судно с украинским зерном – сухогруз RAZONI под флагом Сьерра-Леоне – вышло из порта Одессы 1 августа 2022 года.К 18 ноября 2022 года (окончанию первых 120 дней зерновой сделки) Россия экспортировала более 15 миллионов тонн зерна, поставки в основном были в беднейшие страны Африки и Юго-Восточной Азии.Из портов Украины в рамках зерновой сделки было вывезено 11 миллионов тонн продовольствия. Однако, по данным МИД РФ, 51% этих поставок пришлось на развитые страны и только 3% – в те государства, которые ООН называет беднейшими. Около 70 судов, по данным на конец октября 2022 года, были задержаны или отстранены из-за систематических нарушений и попытки контрабанды в тайниках.Уже к концу августа 2022 года Москва начала демонстрировать свое раздражение от хода реализации сделки. Обещания по снятию санкций с российского судоходства, занятого в экспорте зерна и удобрений, не были выполнены: остались проблемы со страхованием, обслуживанием судов в портах; банки не кредитовали покупателей российского зерна и отказывались предоставлять банковские гарантии. Киев отказался снимать блокировку с транзита аммиака.На Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года президент РФ Владимир Путин выразил недовольство исполнением договоренностей по зерновой сделке. Путин заявил, что Запад думает только о своих интересах в ситуации с не дошедшим с Украины в развивающиеся страны зерном. "Мы обещали сделать все для того, чтобы обеспечить интересы развивающихся стран с точки зрения поставок продовольствия на их рынок, в том числе украинского зерна. И все об этом так и говорили, когда шла об этом речь. То, что мы видим – это очередной наглый обман. И дело не в нас. Это обман международной общественности, обман партнеров в Африке, других стран, которые остро нуждаются в продовольствии", – сказал Путин. Он назвал такое поведение со стороны стран Запада "надувательством".Сделку также критиковали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и иные политики.14 октября 2022 года, спустя несколько дней после теракта на Крымском мосту (8 октября 2022 года), Путин предупредил, что Москва может отказаться от продления договоренностей с Украиной, Турцией и ООН по экспорту продовольствия через Черное море, если подтвердится, что взрывчатку для теракта вывезли из Одессы на зерновозе.27 октября 2022 года, выступая на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай", Путин осудил решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а потом выпустить разъяснение, что эти ограничения сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки в нуждающиеся страны. Президент РФ отметил, что российские удобрения объемом в около 300 тысяч тонн арестованы в европейских портах, но их не отдают беднейшим странам.29 октября 2022 года киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. Россия приостановила свое участие в зерновой сделке. 2 ноября Москва возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.Договор истекал 18 ноября 2022 года. Участники "зерновой сделки" приняли решение продлить механизм еще на 120 дней. Таким образом, срок сделки истекал 18 марта 2023 года. Однако российские власти продолжали отмечать, что существуют проблемы с реализацией договоренностей.2 марта 2023 года российский МИД выпустил заявление "О Стамбульских договоренностях по продовольствию и удобрениям", где констатировал, что за восемь месяцев после заключения документов, выполняется только одна часть "пакета" – по вывозу украинского продовольствия. В российском МИД отмечают, что основная часть поставок украинского зерна приходится на страны с высоким уровнем доходов (47%), прежде всего ЕС, и выше среднего (34%). Доля поставок в нуждающиеся страны неуклонно снижается и составляет уже 2,6%.МИД России отмечает, что Киев продолжает по сугубо политическим причинам блокировать возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", а прогресс в реализации Меморандума Россия-ООН по нормализации российского сельхозэкспорта "стремится к нулю": западные страны продолжают санкционные ограничения, которые распространяются на продовольствие и удобрения. Российские удобрения в портах Прибалтики и Нидерландов, которые были безвозмездно переданы беднейшим странам, так и остаются заблокированы: из 262 тысяч тонн отправлена была только одна партия 20 тысяч тонн в южноафриканское государство Малави, и та еще не дошла до получателя.13 марта в Швейцарии прошли консультации замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом и генсеком ЮНКТАД Ребеккой Гринспан по вопросу продления зерновой сделки. После переговоров Вершинин заявил, что Россия не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. 14 марта замглавы МИД РФ Александр Грушко подтвердил продление зерновой сделки на 60 дней.В Кремле назвали продление зерновой сделки "жестом доброй воли". Киев продление сделки на 60 дней отрицал: как заявлял министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, продление черноморской инициативы на 60 дней противоречит соглашению, и в противовес представителям России говорил, что сделка продлена на 120 дней. Заместитель главы российского МИД Сергей Вершинин заявлял, что причиной продления сделки только на 60 дней является то, что пакетные договоренности в части ослабления санкций против России в сфере сельскохозяйственной продукции не выполняются. "Заявленные Вашингтоном, Брюсселем и Лондоном санкционные изъятия для продовольствия и удобрений на деле не работают", – говорил Вершинин.Кроме этого, он подчеркивал, что такой срок является достаточным для того, чтобы не на словах, а на деле добиться прогресса в исполнении положений, предусматриваемых меморандумом между Россией и ООН. В апреле российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что российская часть сделки "вообще не выполняется". "Российская часть этого пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется. И наши турецкие друзья, и инициатор всего этого пакета господин (Антониу) Гутерреш, генеральный секретарь ООН, адресуют соответствующие призывы и требования к западным странам, но все тщетно", – говорил тогда Лавров.О необходимости устранения препятствий для поставок российских удобрений заявлял и глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу."Мы обсудили реализацию зерновой сделки. Продолжение реализации соглашения важно не только для поставок зерна и удобрений из РФ и (с) Украины, но и для того, чтобы уменьшить последствия мирового продовольственного кризиса", – заявил Чавушоглу на апрельской пресс-конференции после переговоров с Лавровым.Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в апреле также говорил о недовольстве Москвы выполнением второй части пакетной договоренности и заявлял, что вероятность продления зерновой сделки – 50 на 50."Шансы продления зерновой сделки – 50 на 50: либо будет, либо нет. Мы абсолютно недовольны тем, как реализуется вторая часть пакетной договоренности. С первой – по вывозу украинского зерна – все понятно, на ней как раз и сфокусировано внимание, но вторая, касающаяся вывоза российской сельхозпродукции и удобрений, остается в тени. Как правило, все заканчивается тем, что генеральный секретарь ООН и его сотрудники демонстрируют ворох писем, рассказывают, как много они сделали, как много звонков и визитов совершили", – заявлял Полянский. О необходимости изучения возможного прогресса в рамках полного исполнения пакетных договоренностей заявляли в ООН."Нам следует посмотреть, какой прогресс может быть достигнут по ряду вопросов", – говорил в марте заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак, отвечая на вопрос о том, может ли ООН к середине мая достигнуть прогресса по вопросам, поднятым Россией. В начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя выполнение условий сделки, говорил, что поводы для оптимизма пока "очень скромные".По словам Дмитрия Пескова, Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, но не будет делать ничего, что противоречит ее интересам.Кроме того, недовольство России в контексте зерновой сделки вызывали и военные действия Киева: в середине апреля и марта 2023 года Киев, по заявлению российского Минобороны, в нарушение гарантий о неиспользовании гуманитарного коридора для боевых действий атаковала пункты базирования Черноморского флота в Севастополе и гражданскую инфраструктуру Крыма.В МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем – это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения – о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится. 5 мая в Стамбуле состоялась встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки: как сообщало турецкое минобороны, стороны обсуждали повестку готовящейся встречи замминистров обороны России, Турции и Украины.Как сообщал источник РИА Новости в Турции, на повестке дня "технической встречи" в том числе стоял вопрос о гарантиях по возвращению в систему SWIFT "Россельхозбанка": этот вопрос детально обсуждался между ООН и рядом западных стран.10 и 11 мая в Стамбуле прошли переговоры делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по продлению зерновой сделки. 12 мая источник, знакомый с переговорами, сообщил, что решений по срокам продления "зерновой сделки" не принято, переговоры сложные, но они будут продолжены. 17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца, Турция будет прилагать все усилия для полного выполнения зерновой сделки. По данным на 16 мая 2023 года, в рамках черноморской зерновой инициативы общий объем экспорта зерна и продуктов питания составляет 30,3 миллиона тонн.Почти половину зерновых грузов составляла кукуруза – 15,3 миллиона тонн, пшеница – 8,3 миллиона тонн. Были вывезены также подсолнечный шрот – 1,7 миллиона тонн, подсолнечное масло – 1,5 миллиона тонн, ячмень – 1,2 миллиона тонн, рапс – 985,6 тысяч тонн, соя – 750,9 тысячи тонн.Более половины объемов, согласно статистике ООН, получили пять стран: Китай (7 миллионов тонн), Испания (5,4 миллиона тонн), Турция (3,1 миллиона тонн), Италия (2 миллиона тонн) и Нидерланды (1,8 миллиона тонн).По данным ООН, 595 169 тонн зерна, отправленного судами, которые зафрахтовала Всемирная продовольственная программа, были направлены на поддержку гуманитарных операций в Афганистане, Эфиопии, Кении, Сомали и Йемене.В МИД РФ заявили, несмотря на то, что мировые цены на продовольствие снизились с марта 2022 года на 18,6%, цены на пшеницу, остаются повышенными и недоступными для многих потребителей. Одна из причин – украинский экспорт на 70% состоит из кормовой кукурузы и фуражных культур. По мнению российского МИД, решению этой проблемы способствовала бы нормализация поставок российских зерновых (70% пшеница), а также удобрений, являющихся залогом будущего урожая. Однако безвозмездная передача наших удобрений беднейшим странам сталкивается с множеством препятствий и проволочек – до сих пор единственной партией остается отгрузка в Малави (20 тысяч тонн из 262 тысяч, заблокированных в портах Латвии, Эстонии, Бельгии и Нидерландов).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, россия, украина, турция, евросоюз, россельхозбанк, владимир путин, сергей лавров, сергей вершинин, оон, зерновая сделка