https://ria.ru/20230517/sdelka-1872448602.html

Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается

Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается - РИА Новости, 17.05.2023

Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается

Зерновая сделка продлевается на два месяца, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 17.05.2023

2023-05-17T17:02

2023-05-17T17:02

2023-05-17T17:51

в мире

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СТАМБУЛ, 17 мая — РИА Новости. Зерновая сделка продлевается на два месяца, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Глава государства поблагодарил Владимира Путина за поддержку турецких инициатив по этому вопросу, президента Украины Владимира Зеленского — за плодотворное сотрудничество, а также генсека ООН Антониу Гутерреша — за вклад в процесс. Он пообещал, что его страна будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.Эрдоган также подчеркнул, что Москва гарантировала Анкаре отсутствие преград для эвакуации турецких судов, застрявших в портах Николаева и Одессы.Позднее МИД России подтвердил продление сделки на два месяца. В ведомстве отметили, что "перекосы" в ее выполнении необходимо исправить в кратчайшие сроки.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.В свою очередь, Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. В последний раз Россия продлила сделку 18 марта 2023 года на 60 дней — до 18 мая.

https://radiosputnik.ria.ru/20230428/zernovaya-sdelka-1868611622.html

https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире