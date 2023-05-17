https://ria.ru/20230517/sdelka-1872448602.html
Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается
Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается - РИА Новости, 17.05.2023
Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается
Зерновая сделка продлевается на два месяца, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 17.05.2023
2023-05-17T17:02
2023-05-17T17:02
2023-05-17T17:51
в мире
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СТАМБУЛ, 17 мая — РИА Новости. Зерновая сделка продлевается на два месяца, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.Глава государства поблагодарил Владимира Путина за поддержку турецких инициатив по этому вопросу, президента Украины Владимира Зеленского — за плодотворное сотрудничество, а также генсека ООН Антониу Гутерреша — за вклад в процесс. Он пообещал, что его страна будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.Эрдоган также подчеркнул, что Москва гарантировала Анкаре отсутствие преград для эвакуации турецких судов, застрявших в портах Николаева и Одессы.Позднее МИД России подтвердил продление сделки на два месяца. В ведомстве отметили, что "перекосы" в ее выполнении необходимо исправить в кратчайшие сроки.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.В свою очередь, Владимир Путин указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки. В последний раз Россия продлила сделку 18 марта 2023 года на 60 дней — до 18 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20230428/zernovaya-sdelka-1868611622.html
https://ria.ru/20230517/zernovaya_sdelka-1872399622.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире
Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается
Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается на два месяца
СТАМБУЛ, 17 мая — РИА Новости. Зерновая сделка продлевается на два месяца, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Соглашение по зерновой сделке, заключенное 22 июля 2022 года, истекало завтра. Решено продлить соглашение по черноморской зерновой инициативе на два месяца при поддержке наших российских друзей и вкладе украинских друзей", — заявил он в обращении к депутатам правящей Партии справедливости и развития.
Глава государства поблагодарил Владимира Путина за поддержку турецких инициатив по этому вопросу, президента Украины Владимира Зеленского — за плодотворное сотрудничество, а также генсека ООН Антониу Гутерреша — за вклад в процесс. Он пообещал, что его страна будет прилагать все усилия для полного выполнения сделки.
Эрдоган также подчеркнул, что Москва гарантировала Анкаре отсутствие преград для эвакуации турецких судов, застрявших в портах Николаева и Одессы.
Позднее МИД России подтвердил продление сделки на два месяца. В ведомстве отметили, что "перекосы" в ее выполнении необходимо исправить в кратчайшие сроки.
Чавушоглу рассказал о новой инициативе Киева в рамках зерновой сделки
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России
, Турции
, Украины
и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю
из трех портов, включая Одессу
. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле
.
Зерновая инициатива — составная часть пакетной договоренности. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года, — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка
к SWIFT
, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса и некоторые другие меры. Как отмечают в Москве
, эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.
В свою очередь, Владимир Путин
указывал, что Запад вывозит к себе большую часть украинского зерна, а не в нуждающиеся страны Африки
.
В последний раз Россия продлила сделку 18 марта 2023 года на 60 дней — до 18 мая.