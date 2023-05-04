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Встреча технических делегаций по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 5 мая - РИА Новости, 04.05.2023
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20:16 04.05.2023 (обновлено: 20:31 04.05.2023)
https://ria.ru/20230504/vstrecha-1869778796.html
Встреча технических делегаций по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 5 мая
Встреча технических делегаций по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 5 мая - РИА Новости, 04.05.2023
Встреча технических делегаций по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 5 мая
Встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки состоится в Стамбуле в пятницу, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 04.05.2023
2023-05-04T20:16
2023-05-04T20:31
турция
зерновая сделка
в мире
стамбул
россия
оон
хулуси акар
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СТАМБУЛ, 4 мая - РИА Новости. Встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки состоится в Стамбуле в пятницу, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.Ранее Акар говорил о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины на уровне замминистров обороны для обсуждения продления зерновой сделки. Срок действия сделки завершается 18 мая."Вместо встречи замминистров обороны завтра состоится встреча на техническом уровне. Выяснилось, что необходимо перед встречей заместителей министров обороны провести встречу технического персонала ООН, Турции, РФ и Украины. Эта встреча состоится завтра", - цитирует Акара агентство Anadolu.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
https://ria.ru/20230504/sdelka-1869573998.html
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турция, зерновая сделка, в мире, стамбул, россия, оон, хулуси акар
Турция, Зерновая сделка, В мире, Стамбул, Россия, ООН, Хулуси Акар
Встреча технических делегаций по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 5 мая

Минобороны Турции: встреча делегаций по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 5 мая

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкСтамбул, Турция
Стамбул, Турция - РИА Новости, 1920, 04.05.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Стамбул, Турция. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 4 мая - РИА Новости. Встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки состоится в Стамбуле в пятницу, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.
Ранее Акар говорил о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины на уровне замминистров обороны для обсуждения продления зерновой сделки. Срок действия сделки завершается 18 мая.
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"Вместо встречи замминистров обороны завтра состоится встреча на техническом уровне. Выяснилось, что необходимо перед встречей заместителей министров обороны провести встречу технического персонала ООН, Турции, РФ и Украины. Эта встреча состоится завтра", - цитирует Акара агентство Anadolu.
«
"После этой встречи на следующей неделе может идти речь о встрече на уровне заместителей министров", - отметил Акар. Он уточнил, что обе встречи пройдут в Стамбуле.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.
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ТурцияЗерновая сделкаВ миреСтамбулРоссияООНХулуси Акар
 
 
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