https://ria.ru/20230504/vstrecha-1869778796.html

Встреча технических делегаций по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 5 мая

Встреча технических делегаций по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 5 мая - РИА Новости, 04.05.2023

Встреча технических делегаций по зерновой сделке пройдет в Стамбуле 5 мая

Встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки состоится в Стамбуле в пятницу, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар. РИА Новости, 04.05.2023

2023-05-04T20:16

2023-05-04T20:16

2023-05-04T20:31

турция

зерновая сделка

в мире

стамбул

россия

оон

хулуси акар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852734561_0:8:3614:2041_1920x0_80_0_0_733885c4866dbc863f4ed514a589e113.jpg

СТАМБУЛ, 4 мая - РИА Новости. Встреча на уровне технических делегаций по обсуждению зерновой сделки состоится в Стамбуле в пятницу, сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар.Ранее Акар говорил о планируемой на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, РФ и Украины на уровне замминистров обороны для обсуждения продления зерновой сделки. Срок действия сделки завершается 18 мая."Вместо встречи замминистров обороны завтра состоится встреча на техническом уровне. Выяснилось, что необходимо перед встречей заместителей министров обороны провести встречу технического персонала ООН, Турции, РФ и Украины. Эта встреча состоится завтра", - цитирует Акара агентство Anadolu.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается совместный координационный центр в Стамбуле. Сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней - до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Ранее в МИД РФ отметили, что без прогресса по решению пяти "системных" проблем - это переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT; возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания; отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ в порты; восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса"; разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрения - о дальнейшем продлении "черноморской инициативы" после 18 мая говорить не приходится.

https://ria.ru/20230504/sdelka-1869573998.html

турция

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, зерновая сделка, в мире, стамбул, россия, оон, хулуси акар