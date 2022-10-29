17:43 29.10.2022 (обновлено: 18:40 29.10.2022)
Россия после теракта со стороны Киева остановит участие в зерновой сделке
Минобороны: Россия после теракта со стороны Киева приостановит участие в зерновой сделке
Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после теракта в акватории Севастополя, сообщило Минобороны.
"С учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности "зернового коридора", российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов", — сказали в ведомстве.
В свою очередь, в министерстве иностранных дел отметили, что из-за действий украинских военных Москва не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, участвующих в сделке. В связи с этим действие соглашения приостанавливается на неопределенный срок, соответствующие указания даны российским представителям в Совместном координационном центре в Стамбуле, контролирующем транспортировку украинского продовольствия.
Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация находится в контакте с Москвой по этому вопросу. Он подчеркнул важность того, чтобы все стороны воздерживались от любых действий, которые могли бы поставить под угрозу "важнейшую гуманитарную инициативу, явно оказывающую положительное влияние на доступ к продовольствию для миллионов людей во всем мире".
Сегодня утром корабли Черноморского флота отразили атаку беспилотников воздушного и надводного типа в акватории Севастопольской бухты. Объекты в городе при этом не пострадали. Нападение длились несколько часов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев назвал его самым массированным с начала спецоперации.
Как сообщило Минобороны, теракт осуществили военные украинского 73-го специального центра морских операций. Ими руководили британские специалисты, находящиеся в городе Очаков в Николаевской области.
Зерновая сделка
В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Они представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из России сделка пока не работает. Предусматривалось, что сделка прекратит свое действие 19 ноября текущего года.
В ООН ранее неоднократно заявляли о том, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над этой инициативой. Гутерреш также обсуждал перспективы пролонгирования сделки с Владимиром Путиным в сентябре.
Позже российский президент заявил, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию сделки.