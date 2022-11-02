https://ria.ru/20221102/zerno-1828713737.html

МИД: решение о возобновлении зерновой сделки не повлияет на ее продление

МИД: решение о возобновлении зерновой сделки не повлияет на ее продление - РИА Новости, 02.11.2022

МИД: решение о возобновлении зерновой сделки не повлияет на ее продление

Россия примет решение по продлению зерновой сделки после 18 ноября вне зависимости от возобновления участия Москвы в ней, заявил заместитель министра... РИА Новости, 02.11.2022

2022-11-02T16:28

2022-11-02T16:28

2022-11-02T17:18

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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия примет решение по продлению зерновой сделки после 18 ноября вне зависимости от возобновления участия Москвы в ней, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко."Мы не возвращаемся (в сделку. — Прим. ред.), мы просто приостановили наше участие, а теперь его возобновили. Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих фактов. Главное из них — чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Украиной и Турцией, реализовывалась в полном объеме, ее украинская и российская часть. К сожалению, мы тут видим большую диспропорцию. Российская часть реализуется из рук вон плохо. Мы это будем учитывать", — сообщил дипломат.По его словам, Украина предоставила четкие гарантии о неповторении вооруженных атак с использованием инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна.Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.

https://ria.ru/20221102/zerno-1828670832.html

https://ria.ru/20221029/zerno-1827827078.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, украина, андрей руденко, оон, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире