16:28 02.11.2022 (обновлено: 17:18 02.11.2022)
МИД: решение о возобновлении зерновой сделки не повлияет на ее продление
МИД: решение о продлении зерновой сделки примут вне зависимости от нынешнего возобновления
Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия примет решение по продлению зерновой сделки после 18 ноября вне зависимости от возобновления участия Москвы в ней, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
"Мы не возвращаемся (в сделку. — Прим. ред.), мы просто приостановили наше участие, а теперь его возобновили. Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих фактов. Главное из них — чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Украиной и Турцией, реализовывалась в полном объеме, ее украинская и российская часть. К сожалению, мы тут видим большую диспропорцию. Российская часть реализуется из рук вон плохо. Мы это будем учитывать", — сообщил дипломат.
По его словам, Украина предоставила четкие гарантии о неповторении вооруженных атак с использованием инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна.
Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.