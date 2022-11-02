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МИД: решение о возобновлении зерновой сделки не повлияет на ее продление - РИА Новости, 02.11.2022
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МИД: решение о возобновлении зерновой сделки не повлияет на ее продление
МИД: решение о возобновлении зерновой сделки не повлияет на ее продление - РИА Новости, 02.11.2022
МИД: решение о возобновлении зерновой сделки не повлияет на ее продление
Россия примет решение по продлению зерновой сделки после 18 ноября вне зависимости от возобновления участия Москвы в ней, заявил заместитель министра... РИА Новости, 02.11.2022
2022-11-02T16:28
2022-11-02T17:18
россия
украина
андрей руденко
оон
турция
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
в мире
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия примет решение по продлению зерновой сделки после 18 ноября вне зависимости от возобновления участия Москвы в ней, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко."Мы не возвращаемся (в сделку. — Прим. ред.), мы просто приостановили наше участие, а теперь его возобновили. Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих фактов. Главное из них — чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Украиной и Турцией, реализовывалась в полном объеме, ее украинская и российская часть. К сожалению, мы тут видим большую диспропорцию. Российская часть реализуется из рук вон плохо. Мы это будем учитывать", — сообщил дипломат.По его словам, Украина предоставила четкие гарантии о неповторении вооруженных атак с использованием инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна.Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь. После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.
https://ria.ru/20221102/zerno-1828670832.html
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россия, украина, андрей руденко, оон, турция, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), в мире
Россия, Украина, Андрей Руденко, ООН, Турция, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), В мире
16:28 02.11.2022 (обновлено: 17:18 02.11.2022)
 
МИД: решение о возобновлении зерновой сделки не повлияет на ее продление

МИД: решение о продлении зерновой сделки примут вне зависимости от нынешнего возобновления

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россия примет решение по продлению зерновой сделки после 18 ноября вне зависимости от возобновления участия Москвы в ней, заявил заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко.
"Мы не возвращаемся (в сделку. — Прим. ред.), мы просто приостановили наше участие, а теперь его возобновили. Что касается решения вопроса о продлении, то это отдельная тема, по которой будет приниматься решение с учетом всех сопутствующих фактов. Главное из них — чтобы та сделка, которая была заключена с ООН, Украиной и Турцией, реализовывалась в полном объеме, ее украинская и российская часть. К сожалению, мы тут видим большую диспропорцию. Российская часть реализуется из рук вон плохо. Мы это будем учитывать", — сообщил дипломат.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
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Эрдоган расскажет Байдену, как он убедил Россию вернуться к зерновой сделке
По его словам, Украина предоставила четкие гарантии о неповторении вооруженных атак с использованием инфраструктуры и коридоров, связанных с вывозом зерна.
Утром 29 октября киевский режим провел террористическую атаку на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.
После этого Россия приостановила, но затем 2 ноября возобновила участие в продуктовой сделке после предоставления Украиной достаточных гарантий, что зерновой коридор в Черном море и украинские порты не будут использоваться для ведения боевых действий против России.
Стамбульское соглашение вступило в силу 1 августа. В конце июля представители России, Украины, Турции и ООН подписали пакет из двух документов. В первом меморандуме речь идет об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море по гуманитарным коридорам с обязательной инспекцией. Эта пакетная сделка направлена на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, подчеркивали ее участники.
Зерно - РИА Новости, 1920, 29.10.2022
29 октября, 23:45
Россия готова заместить украинское зерно на мировом рынке, заявил Косачев
 
РоссияУкраинаАндрей РуденкоООНТурцияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)В мире
 
 
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