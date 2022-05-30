18:01 30.05.2022 (обновлено: 18:13 30.05.2022)
Путин заявил о готовности экспортировать удобрения в случае снятия санкций
Путин заявил Эрдогану о готовности экспортировать удобрения при снятии санкций
Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что РФ может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере.
"Констатирован существенный рост взаимного товарооборота. Обсуждены также итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем Российско-Турецкой Межправительственной комиссии, заместителем председателя правительства Александром Новаком", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе Кремля, в контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах.
"В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции – в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, затрагивались также некоторые вопросы региональной политики.