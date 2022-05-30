https://ria.ru/20220530/sanktsii-1791828906.html

Путин заявил о готовности экспортировать удобрения в случае снятия санкций

Путин заявил о готовности экспортировать удобрения в случае снятия санкций - РИА Новости, 30.05.2022

Путин заявил о готовности экспортировать удобрения в случае снятия санкций

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что РФ может экспортировать существенные объемы... РИА Новости, 30.05.2022

2022-05-30T18:01

2022-05-30T18:01

2022-05-30T18:13

владимир путин

экономика

реджеп тайип эрдоган

турция

александр новак

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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что РФ может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что стороны обменялись мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере.Как добавили в пресс-службе Кремля, в контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах."В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции – в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, затрагивались также некоторые вопросы региональной политики.

https://ria.ru/20220529/rubl-1791495593.html

турция

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владимир путин, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, александр новак