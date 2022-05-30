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Путин заявил о готовности экспортировать удобрения в случае снятия санкций - РИА Новости, 30.05.2022
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Путин заявил о готовности экспортировать удобрения в случае снятия санкций
Путин заявил о готовности экспортировать удобрения в случае снятия санкций - РИА Новости, 30.05.2022
Путин заявил о готовности экспортировать удобрения в случае снятия санкций
Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что РФ может экспортировать существенные объемы... РИА Новости, 30.05.2022
2022-05-30T18:01
2022-05-30T18:13
владимир путин
экономика
реджеп тайип эрдоган
турция
александр новак
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что РФ может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что стороны обменялись мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере.Как добавили в пресс-службе Кремля, в контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах."В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции – в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений", - подчеркивается в сообщении.Кроме того, затрагивались также некоторые вопросы региональной политики.
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владимир путин, экономика, реджеп тайип эрдоган, турция, александр новак
18:01 30.05.2022 (обновлено: 18:13 30.05.2022)
 
Путин заявил о готовности экспортировать удобрения в случае снятия санкций

Путин заявил Эрдогану о готовности экспортировать удобрения при снятии санкций

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкГранулированные калийные удобрения
Гранулированные калийные удобрения - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Гранулированные калийные удобрения. Архивное фото
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МОСКВА, 30 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом отметил, что РФ может экспортировать существенные объемы удобрений и сельскохозяйственной продукции в случае снятия соответствующих санкций, сообщает пресс-служба Кремля.
Отмечается, что стороны обменялись мнениями по тематике двустороннего сотрудничества, прежде всего в торгово-экономической сфере.
"Констатирован существенный рост взаимного товарооборота. Обсуждены также итоги недавнего визита в Турцию российской делегации во главе с сопредседателем Российско-Турецкой Межправительственной комиссии, заместителем председателя правительства Александром Новаком", - говорится в сообщении.
Как добавили в пресс-службе Кремля, в контексте дальнейшего укрепления обоюдовыгодных связей, в том числе в сферах энергетики, транспорта и туризма, лидеры договорились о других контактах.
"В свете проблем на мировом рынке продовольствия, возникших вследствие недальновидной финансово-экономической политики западных государств, подтверждено, что Россия может экспортировать существенные объемы удобрений и сельхозпродукции – в случае снятия соответствующих антироссийских санкционных ограничений", - подчеркивается в сообщении.
Кроме того, затрагивались также некоторые вопросы региональной политики.
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