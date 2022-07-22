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Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России - РИА Новости, 22.07.2022
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Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России
Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России - РИА Новости, 22.07.2022
Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России
Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу подписал меморандум о содействии поставок российских... РИА Новости, 22.07.2022
2022-07-22T17:19
2022-07-22T19:21
экономика
цены на нефть
сергей шойгу
россия
оон
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу подписал меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, заявили в Минобороны России."Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой А.Гутерреш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки", - говорится в сообщении.С российской стороны документ подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым."Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции подписан первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем", - сообщил в пятницу представитель первого вице-премьера."Главная задача – обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки. Срок действия меморандума – три года", - добавили в секретарите Белоусова.
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экономика, цены на нефть, сергей шойгу, россия, оон
17:19 22.07.2022 (обновлено: 19:21 22.07.2022)
 
Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России

Генсек ООН Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 22.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
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МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу подписал меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, заявили в Минобороны России.
"Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой А.Гутерреш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки", - говорится в сообщении.
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Генсек ООН призвал к полному исполнению продуктовой сделки
С российской стороны документ подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
"Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции подписан первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем", - сообщил в пятницу представитель первого вице-премьера.
"Главная задача – обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки. Срок действия меморандума – три года", - добавили в секретарите Белоусова.
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