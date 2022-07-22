https://ria.ru/20220722/guterresh-1804330468.html

Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России

Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России - РИА Новости, 22.07.2022

Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России

Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу подписал меморандум о содействии поставок российских... РИА Новости, 22.07.2022

2022-07-22T17:19

2022-07-22T17:19

2022-07-22T19:21

экономика

цены на нефть

сергей шойгу

россия

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785577783_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_162ef1490c5c8dafa9289a8c3fa28d98.jpg

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу подписал меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, заявили в Минобороны России."Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой А.Гутерреш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки", - говорится в сообщении.С российской стороны документ подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым."Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции подписан первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем", - сообщил в пятницу представитель первого вице-премьера."Главная задача – обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки. Срок действия меморандума – три года", - добавили в секретарите Белоусова.

https://ria.ru/20220722/zerno-1804330308.html

https://ria.ru/20220722/sdelka-1804345207.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть, сергей шойгу, россия, оон