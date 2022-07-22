17:19 22.07.2022 (обновлено: 19:21 22.07.2022)
Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России
Генсек ООН Гутерреш подписал меморандум о поставках сельхозпродукции из России
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. Архивное фото
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу подписал меморандум о содействии поставок российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки, заявили в Минобороны России.
"Министр обороны РФ Сергей Шойгу встретился с генеральным секретарем ООН, в ходе которой А.Гутерреш подписал Меморандум о взаимодействии между Российской Федерацией и ООН о содействии поставок российских сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировые рынки", - говорится в сообщении.
С российской стороны документ подписан первым вице-премьером Андреем Белоусовым.
"Меморандум о взаимопонимании по российскому экспорту сельскохозяйственной продукции подписан первым заместителем председателя правительства РФ Андреем Белоусовым и генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем", - сообщил в пятницу представитель первого вице-премьера.
"Главная задача – обеспечение транспарентных и беспрепятственных поставок российских продовольствия и удобрений, включая сырье для их производства, на мировые рынки. Срок действия меморандума – три года", - добавили в секретарите Белоусова.