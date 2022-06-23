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В Турции оценили возможность создания зоны безопасности вне вод Украины - РИА Новости, 23.06.2022
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В Турции оценили возможность создания зоны безопасности вне вод Украины
В Турции оценили возможность создания зоны безопасности вне вод Украины - РИА Новости, 23.06.2022
В Турции оценили возможность создания зоны безопасности вне вод Украины
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод... РИА Новости, 23.06.2022
2022-06-23T13:47
2022-06-23T13:47
хулуси акар
владимир путин
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН."Если в Стамбуле будет достигнута договоренность, то будет создан Мониторинговый центр, а также "зона безопасности" непосредственно за пределами вод Украины", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.По словам Чавушоглу, Турция стремится к конструктивной роли и прилагает усилия (для выхода из зернового кризиса). Эта проблема должна быть решена как можно скорее, подчеркнул он. "Вместе с тем, надо учитывать ожидания России, в особенности в вопросе судоходства и получения портовых услуг, доступа к страхованию и банковским операциям. Я сейчас говорю о судах, обеспечивающих поставки продовольствия, в том числе зерна и удобрений из России", - констатировал турецкий министр.Отвечая на вопрос журналистов о вероятности экспорта краденного из Украины зерна через порты России в различные страны, в том числе в Турцию, Чавушоглу отметил, что время от времени в СМИ озвучиваются подобного рода утверждения. "Мы со всей серьезностью рассматриваем и изучаем каждый поступающий сигнал. Информируем по данному вопросу и украинскую сторону. На самом деле мониторинг весьма прост. Для этого достаточно загрузить приложение стоимостью в 5-6 долларов. Это позволяет отслеживать судоходство, получать информацию о портах выхода судов и их грузе. Для этого не нужно быть госчиновником. Доступ к информации может получить каждый. Нужно просто загрузить на телефон или компьютер соответствующие приложения для отслеживания авиасообщения или судоходства", - сказал Чавушоглу.Он подчеркнул, что Анкара относится к каждому обращению серьезно. "Турция изучает информацию о стране-производства, порте-отбытия. Мы каждый раз проверяем и подтверждаем, что продукция произведена в России. Турция не допустит незаконной торговли украинским зерном или любой иной продукцией, со стороны любой страны, в том числе России. Мы также и сами не примем эти товары. Решительная позиция Турции и ее государственных структур по этому вопросу неизменна", - сказал министр.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
https://ria.ru/20220607/mir-1793834999.html
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хулуси акар, владимир путин, украина, турция, россия, оон, в мире
13:47 23.06.2022
 
В Турции оценили возможность создания зоны безопасности вне вод Украины

Чавушоглу заявил о возможности создать зону безопасности за пределами вод Украины

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 23.06.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 23 июн – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что в случае договоренности Москвы и Киева по "зерновой проблеме" будет создана "зона безопасности" за пределами вод Украины.
Ранее министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил, что в вопросе вывоза зерна из черноморских портов есть определенные продвижения, но остаются технические моменты, требующие обсуждений с Россией, Украиной и ООН.
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 19:33
Глава Минобороны Турции заявил о готовности внести вклад в мир на Украине
"Если в Стамбуле будет достигнута договоренность, то будет создан Мониторинговый центр, а также "зона безопасности" непосредственно за пределами вод Украины", - приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.
По словам Чавушоглу, Турция стремится к конструктивной роли и прилагает усилия (для выхода из зернового кризиса). Эта проблема должна быть решена как можно скорее, подчеркнул он. "Вместе с тем, надо учитывать ожидания России, в особенности в вопросе судоходства и получения портовых услуг, доступа к страхованию и банковским операциям. Я сейчас говорю о судах, обеспечивающих поставки продовольствия, в том числе зерна и удобрений из России", - констатировал турецкий министр.
Отвечая на вопрос журналистов о вероятности экспорта краденного из Украины зерна через порты России в различные страны, в том числе в Турцию, Чавушоглу отметил, что время от времени в СМИ озвучиваются подобного рода утверждения. "Мы со всей серьезностью рассматриваем и изучаем каждый поступающий сигнал. Информируем по данному вопросу и украинскую сторону. На самом деле мониторинг весьма прост. Для этого достаточно загрузить приложение стоимостью в 5-6 долларов. Это позволяет отслеживать судоходство, получать информацию о портах выхода судов и их грузе. Для этого не нужно быть госчиновником. Доступ к информации может получить каждый. Нужно просто загрузить на телефон или компьютер соответствующие приложения для отслеживания авиасообщения или судоходства", - сказал Чавушоглу.
Он подчеркнул, что Анкара относится к каждому обращению серьезно. "Турция изучает информацию о стране-производства, порте-отбытия. Мы каждый раз проверяем и подтверждаем, что продукция произведена в России. Турция не допустит незаконной торговли украинским зерном или любой иной продукцией, со стороны любой страны, в том числе России. Мы также и сами не примем эти товары. Решительная позиция Турции и ее государственных структур по этому вопросу неизменна", - сказал министр.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту, украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому. Если Украина разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем, отметил он.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
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Хулуси АкарВладимир ПутинУкраинаТурцияРоссияООНВ мире
 
 
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