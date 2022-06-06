https://ria.ru/20220606/kitay-1793577609.html
КНР: встреча России, Украины, Турции и ООН наладит взаимное доверие
КНР: встреча России, Украины, Турции и ООН наладит взаимное доверие - РИА Новости, 06.06.2022
КНР: встреча России, Украины, Турции и ООН наладит взаимное доверие
Китай надеется, что встреча России, Украины, ООН и Турции поможет в решении проблемы продовольствия на Украине, сказал на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:09
2022-06-06T19:09
2022-06-06T19:45
в мире
цены на нефть
мевлют чавушоглу
россия
украина
турция
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_284479c050d0a9213baf9f856d163eb4.jpg
ООН, 6 июн – РИА Новости. Китай надеется, что встреча России, Украины, ООН и Турции поможет в решении проблемы продовольствия на Украине, сказал на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Дай Бин."Мы надеемся, что предстоящая встреча между Россией, Украиной, ООН и Турцией поможет сторонам постепенно наладить взаимное доверие, а также решать проблему продовольствия на Украине", - сказал Дай Бин.По его словам, ни поставки оружия Киеву, ни введение санкций, ни оказание давления на Россию не решат проблему - это только усугубит конфликт.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие, и появилась идея провести техническую встречу.Агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном. Кроме того, в Стамбуле планируется создать Центр по взаимодействию России и Украины в вопросе вывода судов с зерном. По информации турецкого агентства, в ближайшие дни должна пройти встреча для обсуждения деталей дорожной карты.
https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html
https://ria.ru/20220601/oon-1792143575.html
россия
украина
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/19/1561751999_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_e5c2f87eedaf9f8576b88da71b7daf55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, мевлют чавушоглу, россия, украина, турция, оон
19:09 06.06.2022 (обновлено: 19:45 06.06.2022)
КНР: встреча России, Украины, Турции и ООН наладит взаимное доверие
КНР надеется, что встреча России, Украины, ООН и Турции улучшит ситуацию с продовольствием