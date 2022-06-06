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КНР: встреча России, Украины, Турции и ООН наладит взаимное доверие - РИА Новости, 06.06.2022
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КНР: встреча России, Украины, Турции и ООН наладит взаимное доверие
КНР: встреча России, Украины, Турции и ООН наладит взаимное доверие - РИА Новости, 06.06.2022
КНР: встреча России, Украины, Турции и ООН наладит взаимное доверие
Китай надеется, что встреча России, Украины, ООН и Турции поможет в решении проблемы продовольствия на Украине, сказал на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при... РИА Новости, 06.06.2022
2022-06-06T19:09
2022-06-06T19:45
в мире
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ООН, 6 июн – РИА Новости. Китай надеется, что встреча России, Украины, ООН и Турции поможет в решении проблемы продовольствия на Украине, сказал на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Дай Бин."Мы надеемся, что предстоящая встреча между Россией, Украиной, ООН и Турцией поможет сторонам постепенно наладить взаимное доверие, а также решать проблему продовольствия на Украине", - сказал Дай Бин.По его словам, ни поставки оружия Киеву, ни введение санкций, ни оказание давления на Россию не решат проблему - это только усугубит конфликт.Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие, и появилась идея провести техническую встречу.Агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном. Кроме того, в Стамбуле планируется создать Центр по взаимодействию России и Украины в вопросе вывода судов с зерном. По информации турецкого агентства, в ближайшие дни должна пройти встреча для обсуждения деталей дорожной карты.
https://ria.ru/20220606/tayvan-1793306410.html
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в мире, цены на нефть, мевлют чавушоглу, россия, украина, турция, оон
19:09 06.06.2022 (обновлено: 19:45 06.06.2022)
 
КНР: встреча России, Украины, Турции и ООН наладит взаимное доверие

КНР надеется, что встреча России, Украины, ООН и Турции улучшит ситуацию с продовольствием

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЭмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве
Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве - РИА Новости, 1920, 06.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Эмблема Организации Объединенных Наций (ООН) на здании офиса ООН в Женеве. Архивное фото
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ООН, 6 июн – РИА Новости. Китай надеется, что встреча России, Украины, ООН и Турции поможет в решении проблемы продовольствия на Украине, сказал на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Дай Бин.
"Мы надеемся, что предстоящая встреча между Россией, Украиной, ООН и Турцией поможет сторонам постепенно наладить взаимное доверие, а также решать проблему продовольствия на Украине", - сказал Дай Бин.
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По его словам, ни поставки оружия Киеву, ни введение санкций, ни оказание давления на Россию не решат проблему - это только усугубит конфликт.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что у ООН есть предложение создать контактную группу из четырех сторон (Россия, Украина, Турция, ООН) по вопросу вывода судов с зерном из украинских портов. По его словам, Турция дала принципиальное согласие, и появилась идея провести техническую встречу.
Агентство Anadolu со ссылкой на дипломатические источники сообщало, что Турция, Россия, Украина и ООН подготовили дорожную карту для обеспечения коридора по выводу судов с зерном. Кроме того, в Стамбуле планируется создать Центр по взаимодействию России и Украины в вопросе вывода судов с зерном. По информации турецкого агентства, в ближайшие дни должна пройти встреча для обсуждения деталей дорожной карты.
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В миреЦены на нефтьМевлют ЧавушоглуРоссияУкраинаТурцияООН
 
 
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