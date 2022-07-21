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Гутерреш может принять участие во встрече России, Украины, Турции по зерну - РИА Новости, 21.07.2022
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Гутерреш может принять участие во встрече России, Украины, Турции по зерну
Гутерреш может принять участие во встрече России, Украины, Турции по зерну - РИА Новости, 21.07.2022
Гутерреш может принять участие во встрече России, Украины, Турции по зерну
Генсек ООН Антониу Гутерреш может принять в пятницу в Стамбуле участие во встрече РФ, Украины, Турции и ООН по вопросу экспорта зерна, заявил на брифинге... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T19:44
2022-07-21T19:44
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ООН, 21 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш может принять в пятницу в Стамбуле участие во встрече РФ, Украины, Турции и ООН по вопросу экспорта зерна, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак."Это возможно, но у меня нет подтверждения на данный момент", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, планирует ли генсек принять участие во встрече по зерновому вопросу в Стамбуле в пятницу.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220720/prizyv-1803885130.html
https://ria.ru/20220720/zerno-1803736695.html
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цены на нефть, хулуси акар, владимир путин, россия, турция, украина, оон, ситуация в днр и лнр
19:44 21.07.2022
 
Гутерреш может принять участие во встрече России, Украины, Турции по зерну

Генсек ООН Гутерреш может принять участие во встрече России, Украины, Турции по зерну

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш . Архивное фото
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ООН, 21 июл – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш может принять в пятницу в Стамбуле участие во встрече РФ, Украины, Турции и ООН по вопросу экспорта зерна, заявил на брифинге заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Это возможно, но у меня нет подтверждения на данный момент", - сказал Хак, отвечая на вопрос о том, планирует ли генсек принять участие во встрече по зерновому вопросу в Стамбуле в пятницу.
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 19:54
В ООН заявили, что призывали Лаврова открыть порт Одессы для вывоза зерна
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле.
Как рассказал ранее РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
20 июля, 15:08
Турция надеется на начало реализации плана ООН по зерну в ближайшие дни
 
Цены на нефтьХулуси АкарВладимир ПутинРоссияТурцияУкраинаООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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