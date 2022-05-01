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ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах - РИА Новости, 01.05.2022
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ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах
ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах - РИА Новости, 01.05.2022
ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах
Почти 4,5 миллиона тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но сейчас не могут быть вывезены из страны, заявил директор отделения Продовольственной... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:30
2022-05-01T22:30
украина
оон
продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Почти 4,5 миллиона тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но сейчас не могут быть вывезены из страны, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик."На данный момент почти 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах и на судах, и его невозможно использовать", - заявил Фрик агентству dpa.По его словам, "мир остро нуждается" в продовольствии с Украины, при этом существует "двойной вызов": требуется обеспечить продовольствием людей на Украине, но также обеспечить поставки из страны, чтобы "смягчить глобальный продовольственный кризис".
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украина, оон, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
22:30 01.05.2022
 
ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах

В ООН сообщили, что около 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах и на судах

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкКолосья пшеницы
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Почти 4,5 миллиона тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но сейчас не могут быть вывезены из страны, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик.
"На данный момент почти 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах и на судах, и его невозможно использовать", - заявил Фрик агентству dpa.
По его словам, "мир остро нуждается" в продовольствии с Украины, при этом существует "двойной вызов": требуется обеспечить продовольствием людей на Украине, но также обеспечить поставки из страны, чтобы "смягчить глобальный продовольственный кризис".
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УкраинаООНПродовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
 
 
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