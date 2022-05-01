https://ria.ru/20220501/zerno-1786497493.html

ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах

ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах - РИА Новости, 01.05.2022

ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах

Почти 4,5 миллиона тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но сейчас не могут быть вывезены из страны, заявил директор отделения Продовольственной... РИА Новости, 01.05.2022

2022-05-01T22:30

2022-05-01T22:30

2022-05-01T22:30

украина

оон

продовольственная и сельскохозяйственная организация оон

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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Почти 4,5 миллиона тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но сейчас не могут быть вывезены из страны, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик."На данный момент почти 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах и на судах, и его невозможно использовать", - заявил Фрик агентству dpa.По его словам, "мир остро нуждается" в продовольствии с Украины, при этом существует "двойной вызов": требуется обеспечить продовольствием людей на Украине, но также обеспечить поставки из страны, чтобы "смягчить глобальный продовольственный кризис".

https://ria.ru/20220407/zerno-1782262701.html

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украина, оон, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон