https://ria.ru/20220501/zerno-1786497493.html
ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах
ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах - РИА Новости, 01.05.2022
ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах
Почти 4,5 миллиона тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но сейчас не могут быть вывезены из страны, заявил директор отделения Продовольственной... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T22:30
2022-05-01T22:30
2022-05-01T22:30
украина
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продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
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БЕРЛИН, 1 мая - РИА Новости. Почти 4,5 миллиона тонн зерна находятся в украинских портах и на судах, но сейчас не могут быть вывезены из страны, заявил директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) в Германии Мартин Фрик."На данный момент почти 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах и на судах, и его невозможно использовать", - заявил Фрик агентству dpa.По его словам, "мир остро нуждается" в продовольствии с Украины, при этом существует "двойной вызов": требуется обеспечить продовольствием людей на Украине, но также обеспечить поставки из страны, чтобы "смягчить глобальный продовольственный кризис".
https://ria.ru/20220407/zerno-1782262701.html
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украина, оон, продовольственная и сельскохозяйственная организация оон
ООН: 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах
В ООН сообщили, что около 4,5 миллиона тонн зерна застряло в украинских портах и на судах