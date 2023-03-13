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В Киеве раскритиковали продление зерновой сделки на 60 дней - РИА Новости, 13.03.2023
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23:21 13.03.2023 (обновлено: 23:48 13.03.2023)
https://ria.ru/20230313/sdelka-1857668586.html
В Киеве раскритиковали продление зерновой сделки на 60 дней
В Киеве раскритиковали продление зерновой сделки на 60 дней - РИА Новости, 13.03.2023
В Киеве раскритиковали продление зерновой сделки на 60 дней
Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что продление "черноморской инициативы" на 60 дней противоречит соглашению. РИА Новости, 13.03.2023
2023-03-13T23:21
2023-03-13T23:48
россия
украина
турция
сергей вершинин
оон
зерновая сделка
экономика
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что продление "черноморской инициативы" на 60 дней противоречит соглашению. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. "Соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН", - написал Кубраков в Twitter. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230310/zerno-1856953871.html
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россия, украина, турция, сергей вершинин, оон, зерновая сделка, экономика
Россия, Украина, Турция, Сергей Вершинин, ООН, зерновая сделка, Экономика
В Киеве раскритиковали продление зерновой сделки на 60 дней

Глава МИУ Кубраков: продление зерновой сделки на 60 дней противоречит соглашению

© РИА Новости / Дмитрий СтепановУборка пшеницы
Уборка пшеницы - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости / Дмитрий Степанов
Уборка пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что продление "черноморской инициативы" на 60 дней противоречит соглашению.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин после переговоров с представителями ООН по ситуации с зерновой сделкой в Женеве заявил, что Россия не возражает против очередного продления "черноморской инициативы" после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней.
"Соглашение о черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней, поэтому позиция России о продлении соглашения только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН", - написал Кубраков в Twitter.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
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Бессрочное продление зерновой сделки сейчас не обсуждается, заявил источник
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РоссияУкраинаТурцияСергей ВершининООНзерновая сделкаЭкономика
 
 
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