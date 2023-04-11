https://ria.ru/20230411/sdelka-1864371454.html

Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50 процентов

Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50 процентов - РИА Новости, 11.04.2023

Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50 процентов

Вероятность продления зерновой сделки после 18 мая составляет 50%, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T04:06

2023-04-11T04:06

2023-04-11T04:06

оон

дмитрий полянский

антониу гутерреш

владимир путин

украина

турция

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экономика

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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вероятность продления зерновой сделки после 18 мая составляет 50%, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, американцы и европейцы ничего не делают для того, чтобы сделка работала без проблем. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней - до 18 мая. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку.

https://ria.ru/20230407/eksport-1863730095.html

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оон, дмитрий полянский, антониу гутерреш, владимир путин, украина, турция, россия, экономика