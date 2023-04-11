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Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50 процентов - РИА Новости, 11.04.2023
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04:06 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/sdelka-1864371454.html
Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50 процентов
Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50 процентов - РИА Новости, 11.04.2023
Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50 процентов
Вероятность продления зерновой сделки после 18 мая составляет 50%, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T04:06
2023-04-11T04:06
оон
дмитрий полянский
антониу гутерреш
владимир путин
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вероятность продления зерновой сделки после 18 мая составляет 50%, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, американцы и европейцы ничего не делают для того, чтобы сделка работала без проблем. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней - до 18 мая. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку.
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оон, дмитрий полянский, антониу гутерреш, владимир путин, украина, турция, россия, экономика
ООН, Дмитрий Полянский, Антониу Гутерреш, Владимир Путин, Украина, Турция, Россия, Экономика
Полянский оценил вероятность продления зерновой сделки в 50 процентов

Дипломат Полянский: вероятность продления зерновой сделки составляет 50 процентов

© AP Photo / David GoldmanКорабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / David Goldman
Корабль Navi-Star с украинским зерном у причала Одесского морского порта, Украина. Архивное фото
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МОСКВА, 11 апр - РИА Новости. Вероятность продления зерновой сделки после 18 мая составляет 50%, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.
«
"Шансы продления зерновой сделки — 50 на 50: либо будет, либо нет. Мы абсолютно недовольны тем, как реализуется вторая часть пакетной договоренности. С первой - по вывозу украинского зерна - все понятно, на ней как раз и сфокусировано внимание, но вторая, касающаяся вывоза российской сельхозпродукции и удобрений, остается в тени. Как правило, все заканчивается тем, что генеральный секретарь ООН (Антониу Гутерреш) и его сотрудники демонстрируют ворох писем, рассказывают, как много они сделали, как много звонков и визитов совершили", - сказал Полянский в интервью "Известиям".
По его словам, американцы и европейцы ничего не делают для того, чтобы сделка работала без проблем.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле. С 18 марта 2023 года сделку продлили на 60 дней - до 18 мая.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку.
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ООНДмитрий ПолянскийАнтониу ГутеррешВладимир ПутинУкраинаТурцияРоссияЭкономика
 
 
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