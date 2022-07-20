10:17 20.07.2022 (обновлено: 10:27 20.07.2022)
ООН планирует разминировать Черноморское побережье, сообщил источник
Источник: ООН планирует разминировать Черноморское побережье для вывода судов с зерном
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. План ООН по решению зернового вопроса подразумевает разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном, Турция готова оказать содействие, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
"Конечно же, этот вопрос (вопрос разминирования - ред.) есть, его решение необходимо, чтобы процесс был безопасным. Турция готова оказать любую помощь и содействие для этого процесса, неоднократно предлагала это еще до начала переговорного процесса", - сказал собеседник агентства.
Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.