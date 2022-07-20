Рейтинг@Mail.ru
ООН планирует разминировать Черноморское побережье, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/razminirovanie-1803634088.html
ООН планирует разминировать Черноморское побережье, сообщил источник
ООН планирует разминировать Черноморское побережье, сообщил источник - РИА Новости, 20.07.2022
ООН планирует разминировать Черноморское побережье, сообщил источник
План ООН по решению зернового вопроса подразумевает разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном, Турция готова оказать содействие, сообщил... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T10:17
2022-07-20T10:27
в мире
украина
оон
черное море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_0:423:2713:1949_1920x0_80_0_0_496213b9bf95ac79c07645491d9af456.jpg
СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. План ООН по решению зернового вопроса подразумевает разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном, Турция готова оказать содействие, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса."Конечно же, этот вопрос (вопрос разминирования - ред.) есть, его решение необходимо, чтобы процесс был безопасным. Турция готова оказать любую помощь и содействие для этого процесса, неоднократно предлагала это еще до начала переговорного процесса", - сказал собеседник агентства.Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220720/zerno-1803594710.html
https://ria.ru/20220720/postavki-1803595809.html
украина
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789897574_0:13:2713:2047_1920x0_80_0_0_3fe141764c7f1b2679f824419a4d5bd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, оон, черное море
10:17 20.07.2022 (обновлено: 10:27 20.07.2022)
 
ООН планирует разминировать Черноморское побережье, сообщил источник

Источник: ООН планирует разминировать Черноморское побережье для вывода судов с зерном

© РИА Новости / Денис Петров / Перейти в фотобанкКорабли береговой охраны Украины в Одесском порту
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Денис Петров
Перейти в фотобанк
Корабли береговой охраны Украины в Одесском порту. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 20 июл – РИА Новости. План ООН по решению зернового вопроса подразумевает разминирование черноморского побережья для вывода судов с зерном, Турция готова оказать содействие, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию зернового вопроса. По их итогам министр обороны Турции Хулуси Акар заявлял, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на текущей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
"Конечно же, этот вопрос (вопрос разминирования - ред.) есть, его решение необходимо, чтобы процесс был безопасным. Турция готова оказать любую помощь и содействие для этого процесса, неоднократно предлагала это еще до начала переговорного процесса", - сказал собеседник агентства.
Как отмечал ранее источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, предварительная дата новой встречи делегаций Турции, РФ, Украины и ООН по зерновому вопросу - 20-21 июля, существенных препятствий для подписания соглашения по выводу судов с зерном в Черном море нет, остались технические детали. По его словам, соглашение по зерновому вопросу подразумевает создание зоны безопасности для проверки судов вблизи украинских вод, а не в самих портах, контроль судов планируется осуществить совместными усилиями Турции и ООН.
Колосья пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 00:10
Путин: Турция многое сделала, чтобы договориться по вывозу зерна из Украины
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 00:21
Путин: ограничения на поставки российского зерна должны быть сняты
 
В миреУкраинаООНЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала