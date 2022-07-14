https://ria.ru/20220714/zerno-1802365135.html
Источник: в Стамбуле предложения всех сторон были конструктивными
Источник: в Стамбуле предложения всех сторон были конструктивными - РИА Новости, 14.07.2022
Источник: в Стамбуле предложения всех сторон были конструктивными
Предложения России по урегулированию зернового вопроса были нацелены на решение проблемы, все стороны показали высокую конструктивность на переговорах в... РИА Новости, 14.07.2022
2022-07-14T11:22
2022-07-14T11:22
2022-07-14T11:24
в мире
россия
стамбул
оон
владимир путин
хулуси акар
украина
турция
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СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Предложения России по урегулированию зернового вопроса были нацелены на решение проблемы, все стороны показали высокую конструктивность на переговорах в Стамбуле в среду, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.На вопрос, имеются ли разногласия между сторонами, собеседник агентства отметил, что "в случае их отсутствия, не было бы и необходимости в переговорах"."До переговоров в Стамбуле Турция и ООН проводили отдельные встречи как с российской, так и с украинской сторонами. Велись переговоры между соответствующими ведомствами, вопрос постоянно обсуждался лидерами стран", - добавил он.В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.
https://ria.ru/20220713/vyvoz-1802234841.html
https://ria.ru/20220625/golod-1798029091.html
https://ria.ru/20220712/prodovolstvie-1802045482.html
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в мире, россия, стамбул, оон, владимир путин, хулуси акар, украина, турция
11:22 14.07.2022 (обновлено: 11:24 14.07.2022)
Источник: в Стамбуле предложения всех сторон были конструктивными
Источник: предложения всех сторон по зерну были нацелены на решение проблемы
СТАМБУЛ, 14 июл – РИА Новости. Предложения России по урегулированию зернового вопроса были нацелены на решение проблемы, все стороны показали высокую конструктивность на переговорах в Стамбуле в среду, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Переговоры военных делегаций Турции, России, Украины и делегации ООН по урегулированию "зернового вопроса", проходившие в особняке Календер в Стамбуле, завершились в среду. Ранее дипломатический источник сообщил РИА Новости, что надежды на консенсус на встрече большие. По его словам, в ходе переговоров учитываются как опасения Москвы, так и наличие санкций в страховой, логистической и банковской сферах для экспорта российской сельхозпродукции. По итогам переговоров министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что достигнута договоренность о создании координационного центра в Стамбуле, на следующей неделе украинская и российская делегации снова встретятся в Турции для обсуждения зернового вопроса.
"Предложения всех сторон, в том числе и России, были нацелены на то, чтобы найти решение, все стороны показали открытость, конструктивность. Вчера прошла в очень конструктивной атмосфере", - сообщил собеседник агентства.
На вопрос, имеются ли разногласия между сторонами, собеседник агентства отметил, что "в случае их отсутствия, не было бы и необходимости в переговорах".
"До переговоров в Стамбуле Турция и ООН проводили отдельные встречи как с российской, так и с украинской сторонами. Велись переговоры между соответствующими ведомствами, вопрос постоянно обсуждался лидерами стран", - добавил он.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе продовольственного кризиса из-за дефицита зерна, Запад обвинял Россию в противодействии поставкам украинского зерна на мировые рынки, Москва категорически отвергала такие обвинения. При этом киевские власти сами создали множество препятствий для вывоза зерна на экспорт: помимо вскрывшегося поджога зерна в Мариупольском порту украинские войска провели минирование акватории Черного моря, что не позволяет везти зерно на мировые рынки судами.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, и если Киев разминирует порты, суда с зерном смогут выходить оттуда без всяких проблем.