https://ria.ru/20220801/zerno-1806317956.html

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы - РИА Новости, 01.08.2022

Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

Первое судно с грузом зерна вышло из украинского порта, передает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 01.08.2022

2022-08-01T08:52

2022-08-01T08:52

2022-08-01T11:34

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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Первое судно с грузом зерна вышло из украинского порта, передает телеканал CNN Turk.Это также подтвердили в украинском министерстве инфраструктуры.Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции.По данным турецкого телеканала A Haber, движение судна отслеживают беспилотники и спутники.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.

https://ria.ru/20220730/razgovor-1806095849.html

https://ria.ru/20220728/zerno-1805645295.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, одесса, турция, украина