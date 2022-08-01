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Первое судно с зерном покинуло порт Одессы - РИА Новости, 01.08.2022
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Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы - РИА Новости, 01.08.2022
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с грузом зерна вышло из украинского порта, передает телеканал CNN Turk. РИА Новости, 01.08.2022
2022-08-01T08:52
2022-08-01T11:34
экономика
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турция
украина
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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Первое судно с грузом зерна вышло из украинского порта, передает телеканал CNN Turk.Это также подтвердили в украинском министерстве инфраструктуры.Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции.По данным турецкого телеканала A Haber, движение судна отслеживают беспилотники и спутники.Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
https://ria.ru/20220730/razgovor-1806095849.html
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экономика, одесса, турция, украина
08:52 01.08.2022 (обновлено: 11:34 01.08.2022)
 
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы

Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы

© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
Сухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
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АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Первое судно с грузом зерна вышло из украинского порта, передает телеканал CNN Turk.
"Судно покинуло порт Одессы", — говорится в сообщении.
Это также подтвердили в украинском министерстве инфраструктуры.
"Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тысячью тонн украинской кукурузы", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции.
По данным турецкого телеканала A Haber, движение судна отслеживают беспилотники и спутники.
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Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о вывозе украинского зерна.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.
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