08:52 01.08.2022 (обновлено: 11:34 01.08.2022)
Первое судно с зерном покинуло порт Одессы
Первое судно с украинским зерном покинуло порт Одессы
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press OfficeСухогруз Razoni с грузом зерновых в порту Одессы, Украина
© AP Photo / Ukrainian Infrastucture Ministry Press Office
АНКАРА, 1 авг — РИА Новости. Первое судно с грузом зерна вышло из украинского порта, передает телеканал CNN Turk.
"Судно покинуло порт Одессы", — говорится в сообщении.
Это также подтвердили в украинском министерстве инфраструктуры.
"Судно RAZONI под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тысячью тонн украинской кукурузы", — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уже во вторник сухогруз придет в Стамбул, где состоится его осмотр, затем груз отправится дальше по маршруту, уточнили в Минобороны Турции.
По данным турецкого телеканала A Haber, движение судна отслеживают беспилотники и спутники.
По оценке замгенсека ООН, исполнительного секретаря Экономической комиссии по Африке Веры Сонгве, выполнение "продуктовой сделки" позволит поставить на мировые рынки 23 миллиона тонн украинского зерна.
В ООН неоднократно заявляли об угрозе возникновения продовольственного кризиса из-за дефицита зерна. В свою очередь, Запад обвинял Россию в том, что злаки с Украины не поступают на мировые рынки. Москва категорически отвергала эти обвинения. В дальнейшем выяснилось, что украинские военные подожгли зерно в порту Мариуполя, а также заминировали часть акватории Черного моря.