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За время реализации Киевом продуктовой сделки задержали более 70 судов

За время реализации Киевом продуктовой сделки задержали более 70 судов - РИА Новости, 28.10.2022

За время реализации Киевом продуктовой сделки задержали более 70 судов

Более 70 судов были задержаны, а некоторые отстранены, за время реализации украинской части продуктовой сделки из-за систематических нарушений и попытки... РИА Новости, 28.10.2022

2022-10-28T10:18

2022-10-28T10:18

2022-10-28T10:36

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

экономика

антониу гутерреш

владимир путин

стефан дюжаррик

стамбул

киев

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Более 70 судов были задержаны, а некоторые отстранены, за время реализации украинской части продуктовой сделки из-за систематических нарушений и попытки контрабанды в тайниках, сообщили в МИД РФ."За время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках", - говорится в сообщении ведомства о выполнении стамбульских договоренностей по вывозу украинского продовольствия и нормализации российского сельхозэкспорта.В порту Стамбула, подчеркивается в нем, искусственно создается большое скопление кораблей для давления на российских экспертов, необходимое для ослабления контроля и ускорения процедуры проверки."Подобные злоупотребления гуманитарным коридором нельзя игнорировать, особенно с учетом продолжающегося расследования путей доставки взрывчатки для организации теракта на Крымском мосту 8 октября", - также отметили в российском МИД.В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый - меморандум - предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.

https://ria.ru/20221028/udobreniya-1827420447.html

https://ria.ru/20221028/zerno-1827419586.html

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стамбул

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), экономика, антониу гутерреш, владимир путин, стефан дюжаррик, стамбул, киев, оон