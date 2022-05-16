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СМИ: Гутерреш предложил США смягчить санкции на экспорт удобрений из России
СМИ: Гутерреш предложил США смягчить санкции на экспорт удобрений из России - РИА Новости, 16.05.2022
СМИ: Гутерреш предложил США смягчить санкции на экспорт удобрений из России
Генсек ООН Антониу Гутерреш ведет переговоры о возвращении российских и белорусских калийных удобрений на мировые рынки в обмен на возобновление зернового... РИА Новости, 16.05.2022
2022-05-16T21:44
2022-05-16T21:44
2022-05-16T22:55
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антониу гуттереш
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш ведет переговоры о возвращении российских и белорусских калийных удобрений на мировые рынки в обмен на возобновление зернового экспорта из украинских портов, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.По данным издания, генсек ООН просит Москву не препятствовать выходу грузов зерна из черноморских портов Украины, а взамен обещает содействовать смягчению санкций, направленных против удобрений из РФ и Белоруссии.Газета пишет, что Турция выразила готовность участвовать в договоренностях, и, в том числе, взять на себя задачу поиска и нейтрализации морских мин и управление судами с зерном.На прошлой неделе Гутерреш сообщил, что пытается содействовать диалогу для реинтеграции на мировой рынок как российских и белорусских продуктов и удобрений, так и сельскохозяйственного производства Украины.
https://ria.ru/20220405/udobreniya-1781946900.html
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экономика, оон, сша, украина, антониу гуттереш
21:44 16.05.2022 (обновлено: 22:55 16.05.2022)
СМИ: Гутерреш предложил США смягчить санкции на экспорт удобрений из России
Wall Street Journal: Гутерреш предложил смягчить санкции на экспорт удобрений из России