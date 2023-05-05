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Источник рассказал о переговорах по возвращению Россельхозбанка в SWIFT - РИА Новости, 05.05.2023
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09:18 05.05.2023 (обновлено: 10:09 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/rosselkhozbank-1869828512.html
Источник рассказал о переговорах по возвращению Россельхозбанка в SWIFT
Источник рассказал о переговорах по возвращению Россельхозбанка в SWIFT - РИА Новости, 05.05.2023
Источник рассказал о переговорах по возвращению Россельхозбанка в SWIFT
Вопрос получения гарантий от западных стран по возвращению Россельхозбанка в систему SWIFT стоит на повестке дня, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:18
2023-05-05T10:09
экономика
россия
турция
россельхозбанк
swift
зерновая сделка
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АНКАРА, 5 мая — РИА Новости. Вопрос получения гарантий от западных стран по возвращению Россельхозбанка в систему SWIFT стоит на повестке дня, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров о зерновой сделке.Как сообщило ранее Министерство обороны Турции, этот вопрос будут обсуждать сегодня в Стамбуле на уровне технических делегаций.Источник РИА Новости не исключил, что возвращение российского госбанка в систему SWIFT произойдет при посредничестве турецких финансовых организаций."Но и тут, как ранее заявлялось нами, требуются гарантии для турецкого банка, что завтра мы не столкнемся с санкциями", — подчеркнул он.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, включает в себя договоренности по вывозу украинского зерна по Черному морю и разблокировке российского экспорта, продовольствия, удобрений. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Среди требований российской стороны также переподключение Россельхозбанка к системе международных переводов SWIFT и возобновление аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Москва неоднократно обращала внимание на то, что договоренности по этим вопросам до сих пор не выполняются.
https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html
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экономика, россия, турция, россельхозбанк, swift, зерновая сделка
Экономика, Россия, Турция, Россельхозбанк, SWIFT, Зерновая сделка
Источник рассказал о переговорах по возвращению Россельхозбанка в SWIFT

Переговоры о гарантиях от стран Запада по возвращению Россельхозбанка в SWIFT продолжаются

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Россельхозбанка
Здание Россельхозбанка - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Россельхозбанка
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АНКАРА, 5 мая — РИА Новости. Вопрос получения гарантий от западных стран по возвращению Россельхозбанка в систему SWIFT стоит на повестке дня, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров о зерновой сделке.
«

"Да, этот вопрос действительно обсуждается. Обсуждается детально между ООН и рядом западных стран. Сейчас стоит вопрос получения определенных гарантий для того, чтобы в случае подключения к системе не возникли препятствия", — отметил собеседник агентства.

Как сообщило ранее Министерство обороны Турции, этот вопрос будут обсуждать сегодня в Стамбуле на уровне технических делегаций.
Источник РИА Новости не исключил, что возвращение российского госбанка в систему SWIFT произойдет при посредничестве турецких финансовых организаций.
"Но и тут, как ранее заявлялось нами, требуются гарантии для турецкого банка, что завтра мы не столкнемся с санкциями", — подчеркнул он.
Погрузка зерна на судно Brave Commander для экспорта в Эфиопию в порту Южный, Украина - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Зерновая сделка
14 марта, 11:59
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, включает в себя договоренности по вывозу украинского зерна по Черному морю и разблокировке российского экспорта, продовольствия, удобрений.
С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.
Среди требований российской стороны также переподключение Россельхозбанка к системе международных переводов SWIFT и возобновление аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Москва неоднократно обращала внимание на то, что договоренности по этим вопросам до сих пор не выполняются.
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