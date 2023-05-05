https://ria.ru/20230505/rosselkhozbank-1869828512.html

Источник рассказал о переговорах по возвращению Россельхозбанка в SWIFT

Источник рассказал о переговорах по возвращению Россельхозбанка в SWIFT - РИА Новости, 05.05.2023

Источник рассказал о переговорах по возвращению Россельхозбанка в SWIFT

Вопрос получения гарантий от западных стран по возвращению Россельхозбанка в систему SWIFT стоит на повестке дня, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:18

2023-05-05T09:18

2023-05-05T10:09

экономика

россия

турция

россельхозбанк

swift

зерновая сделка

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АНКАРА, 5 мая — РИА Новости. Вопрос получения гарантий от западных стран по возвращению Россельхозбанка в систему SWIFT стоит на повестке дня, заявил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров о зерновой сделке.Как сообщило ранее Министерство обороны Турции, этот вопрос будут обсуждать сегодня в Стамбуле на уровне технических делегаций.Источник РИА Новости не исключил, что возвращение российского госбанка в систему SWIFT произойдет при посредничестве турецких финансовых организаций."Но и тут, как ранее заявлялось нами, требуются гарантии для турецкого банка, что завтра мы не столкнемся с санкциями", — подчеркнул он.Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, включает в себя договоренности по вывозу украинского зерна по Черному морю и разблокировке российского экспорта, продовольствия, удобрений. С 18 марта 2023 года Россия продлила сделку на 60 дней — до 18 мая, Украина настаивает, что сделка продлена на 120 дней.Среди требований российской стороны также переподключение Россельхозбанка к системе международных переводов SWIFT и возобновление аммиакопровода "Тольятти — Одесса". Москва неоднократно обращала внимание на то, что договоренности по этим вопросам до сих пор не выполняются.

https://ria.ru/20230314/zerno-1857730325.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, турция, россельхозбанк, swift, зерновая сделка