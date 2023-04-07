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Российская часть зерновой сделки не выполняется, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2023
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12:25 07.04.2023 (обновлено: 12:45 07.04.2023)
https://ria.ru/20230407/sdelka-1863716576.html
Российская часть зерновой сделки не выполняется, заявил Лавров
Российская часть зерновой сделки не выполняется, заявил Лавров - РИА Новости, 07.04.2023
Российская часть зерновой сделки не выполняется, заявил Лавров
Российская часть зерновой сделки "вообще не выполняется", препоны сохраняются и даже ужесточаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 07.04.2023
2023-04-07T12:25
2023-04-07T12:45
в мире
россия
сергей лавров
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Российская часть зерновой сделки "вообще не выполняется", препоны сохраняются и даже ужесточаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Российская часть этого пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется. И наши турецкие друзья, и инициатор всего этого пакета господин (Антониу) Гутерреш, генеральный секретарь ООН, адресуют соответствующие призывы и требования к западным странам, но все тщетно. Препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются", - заявил российский министр на брифинге в Анкаре по итогам своих переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу."Мы будем, конечно же, с турецкими друзьями обсуждать дополнительно дальнейшие перспективы всей этой ситуации в условиях, когда решения, принятые по инициативе генерального секретаря ООН, блокируются", - добавил Лавров.Он отметил, что Россия пошла на небольшое обострение", продлив зерновую сделку на 60 дней."Мы и вынуждены были, один раз продлив эту сделку на второй период 120 дней и не обнаружив никаких признаков того, что кто-то эти вопросы может реально решить, устав взывать к совести тех, от кого это зависит, ну, мы, да, пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней, исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка", - сказал Лавров на пресс-конференции.Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней - до 18 мая 2023 года.
https://ria.ru/20230321/zerno-1859406888.html
https://ria.ru/20230405/sdelka-1863291526.html
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в мире, россия, сергей лавров
В мире, Россия, Сергей Лавров
Российская часть зерновой сделки не выполняется, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: российская часть зерновой сделки не выполняется, препоны сохраняются

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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АНКАРА, 7 апр - РИА Новости. Российская часть зерновой сделки "вообще не выполняется", препоны сохраняются и даже ужесточаются, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Российская часть этого пакета, которая предусмотрена специальным меморандумом между ООН и нашей страной, вообще не выполняется. И наши турецкие друзья, и инициатор всего этого пакета господин (Антониу) Гутерреш, генеральный секретарь ООН, адресуют соответствующие призывы и требования к западным странам, но все тщетно. Препоны на пути финансирования, логистического оформления, страхования экспорта российской продукции сохраняются и даже ужесточаются", - заявил российский министр на брифинге в Анкаре по итогам своих переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
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"Мы будем, конечно же, с турецкими друзьями обсуждать дополнительно дальнейшие перспективы всей этой ситуации в условиях, когда решения, принятые по инициативе генерального секретаря ООН, блокируются", - добавил Лавров.
Он отметил, что Россия пошла на небольшое обострение", продлив зерновую сделку на 60 дней.
"Мы и вынуждены были, один раз продлив эту сделку на второй период 120 дней и не обнаружив никаких признаков того, что кто-то эти вопросы может реально решить, устав взывать к совести тех, от кого это зависит, ну, мы, да, пошли на небольшое обострение и предложили продлить эту сделку только на 60 дней, исходя из того, что если и дальше не будет никаких сдвигов в снятии препон на пути экспорта российских удобрений и зерна, мы тогда будем думать, нужна ли эта сделка", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр в Стамбуле.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настаивает на пакетном характере зерновой сделки и полном ее исполнении, чтобы продукция отправлялась не в сытые страны, а в Африку. Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее в своем письме заместителю генсека по гуманитарным вопросам Мартину Гриффитсу указал, что Россия "не возражает против" продления черноморской зерновой инициативы на 60 дней - до 18 мая 2023 года.
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