https://ria.ru/20230313/sdelka-1857669785.html

ООН приняла к сведению согласие России продлить зерновую сделку

ООН приняла к сведению согласие России продлить зерновую сделку - РИА Новости, 13.03.2023

ООН приняла к сведению согласие России продлить зерновую сделку

Организация Объединенных Наций принимает к сведению заявление России о готовности продлить зерновую сделку на 60 дней, говорится в заявлении, распространенном... РИА Новости, 13.03.2023

2023-03-13T23:38

2023-03-13T23:38

2023-03-13T23:38

россия

стамбул

черное море

мартин гриффитс

сергей вершинин

оон

зерновая сделка

в мире

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ЖЕНЕВА, 13 мар - РИА Новости. Организация Объединенных Наций принимает к сведению заявление России о готовности продлить зерновую сделку на 60 дней, говорится в заявлении, распространенном Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов по итогам переговоров в Женеве. В понедельник в Швейцарии прошли консультации замглавы МИД РФ Сергея Вершинина с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатором чрезвычайной помощи Мартином Гриффитсом и генсеком ЮНКТАД Ребеккой Гринспан по вопросу продления зерновой сделки. После переговоров Вершинин заявил, что Россия не возражает против очередного продления черноморской инициативы после истечения второго срока 18 марта, но только на 60 дней. "ООН принимает к сведению сделанное сегодня Российской Федерацией заявление о продлении черноморской зерновой инициативы на 60 дней", - говорится в заявлении, распространенном Управлением международной организации. Как отмечается, поддержка ООН соглашений, достигнутых в Стамбуле летом прошлого года, является частью глобального ответа на самый серьезный за последнее поколение кризис стоимости жизни. "Эти два соглашения оказали положительное влияние на глобальную продовольственную безопасность, благодаря чему миллионы тонн зерна попали на мировые рынки", - подчеркивается в заявлении. По данным ООН, черноморская зерновая инициатива позволила экспортировать 24 миллиона тонн зерна и совершить более 1600 безопасных рейсов судов через Черное море, при этом 55% экспорта продовольствия было направлено в развивающиеся страны. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней - до 18 марта - при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.

https://ria.ru/20230313/sdelka-1857668586.html

https://ria.ru/20230310/zerno-1856953871.html

россия

стамбул

черное море

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россия, стамбул, черное море, мартин гриффитс, сергей вершинин, оон, зерновая сделка, в мире